L-Gante rompió el silencio y habló sobre la nueva denuncia: qué dijo

Durante una entrevista para "A la tarde” por América, el artista se refirió a la causa iniciada por un ex empleado donde se refirieron a maltrato laboral tanto por parte de Elián como de su mamá. Allí, el músico expresó que “ex empleado no tengo ninguno. Los empleados que siempre tuve son mi equipo técnico y los del área artística. Después, no tengo ni siquiera quien me limpie la casa”.

En ese sentido, L-Gante reveló que “estoy acostumbrado a todas estas cosas que hablan sobre mí. Sea verdad o mentira, quizás a mi mamá le pueda llegar a afectar un poco, pero no está nada comprobado. Me quedo tranquilo, solo dejo que la Justicia haga su trabajo. Me presentaré a donde me tenga que presentar y no hay drama”.

Luego, el artista que estuvo por más de 100 días en prisión expuso por qué recibe este tipo de denuncias: "La verdad, no sé. Siempre buscan un lucro en efectivo. Extorsión no, pero te arruino un poco y quizás se me puede cancelar un show por todos estos rumores que algunas personas se lo creen. Mientras algunos dicen que estoy por caer preso, estoy en mi casa jugando a la play”.

La dura denuncia contra L-Gante y su mamá

L-Gante y su madre, Claudia Valenzuela, quedaron involucrados en un escándalo. Un hombre que trabajó para el artista y su familia los denunció por robo, lesiones y privación ilegítima de la libertad.

El denunciante Daniel Vera fue golpeado de manera salvaje el 17 de marzo pasadas las 20.30 hs en manos del cantante y dos de sus amigos -a quienes aseguró podría ‘'reconocer perfectamente’- después de pedirles comida ya que “tenía hambre”, se relata en la causa.

“Y, sin mediar aviso, empezaron a golpearme trompadas y patadas. Me empezó a salir mucha sangre y casi me ahogo", aseguró el hombre ante la Justicia.

En la denuncia, Daniel Vera describió el momento en el que habría sido atacado en manos de L-Gante, a quien acusó de llamarlo “Viejo traica” cuando le dijo: “Mirame a la cara, la concha de tu ma…’ al pegarle. “En esos segundos, aparecen los amigos de Elián, de nombre Jona, alias “El Gordo”, y Tomás Herrera, a quienes pudiera reconocer perfectamente en caso de verlos, y empiezan a golpearme todos juntos a la vez con puños y patadas. También recuerdo que estaba la novia de Elián, Candela, y apareció la madre”.

Y siguió con que “recuerdo que me golpean entre todos. Piñas, patadas. También apareció Yamil, quien intentó mediar: ‘Déjalo, lo vas a matar. Sufrió de un ACV hace poco, lo vas a terminar matando’. Al rato me desvanecí. Recuerdo que había sangre por todo el piso, me salía sangre de la boca y de la nariz, casi me ahogo de tanta sangre que escupía”.

Vera enfatizó que el ataque se inició por reclamar alimentos ya que “hacía tres días que no comía”. “Estaba a base de solo mate cocido, no había nada en la casa para comer. Tal es así que escucho a Claudia gritarme: ‘Eso te pasa por andar hablando. Te lo dije, viejo bocón. Viste que sos un traica’”, narró.

Finalmente, en la denuncia, la presunta víctima dijo que el músico le daba la posibilidad de tener un techo bajo el que dormir a cambio de su silencio sobre las cosas que veía en la propiedad de L-Gante del Barrio Bicentenario.