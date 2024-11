La Bomba Tucumana se atragantó con un tenedor y fue intervenida de urgencia

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Revista_PRONTO/status/1857247042696835143&partner=&hide_thread=false El mal momento que vivió la Bomba Tucumana en las grabaciones del Cantando 2024

Luego, continuó: “Yo sentí que se me quedó acá (en su garganta) e intenté hacer de todo para ayudarme a mí misma, no había nadie cerca, estaba Lourdes que me ayudó un montón, mi compañera de jurado VAR, mi hijo estaba en el piso y bueno... nada, la producción y todos se preocuparon y me fui al sanatorio donde me estaban esperando para hacerme una tomografía para ver si se veía, porque a mí me molestaba un montón, me dolía, después me llevaron para hacer una endoscopía, y la verdad es que quise hacermela sin anestesia, creí me la iba a bancar así, pero no así que bueno...".

Para terminar, concluyó: "Ahora a ver que pasa porque me sigue el dolor, tengan cuidado con eso, amigos, los quiero mucho y estoy bien”, cerró la cantante, quien deberá realizarse otra endoscopía para corroborar que el resto del utensillo no siga atorado.