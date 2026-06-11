La exigencia de Cande Ruggeri a su pareja, Nicolás Maccari, que generó debate en redes

El llamativo pedido de Cande Ruggeri a su esposo a tres meses de su casamiento.

A poco más de tres meses de haber contraído matrimonio con Nicolás Maccari , Cande Ruggeri quedó en el centro de la conversación pública tras contar un particular requisito que le planteó a su pareja. La influencer y modelo selló su vínculo con el empresario vinculado al deporte mediante una ceremonia civil realizada a fines de febrero de 2026.

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Posteriormente, la pareja organizó una exclusiva celebración previa a la boda en el Palacio Sans Souci durante mayo, decidió revelar un aspecto poco conocido de su vida sentimental . Lo hizo en una entrevista concedida al programa Que alguien le avise , que se emite a través de La Casa Stream .

En medio de la entrevista, Ruggeri reveló que le solicitó a Maccari que dejara de seguir en Instagram a todas las mujeres con las que había mantenido algún romance o vínculo sentimental en el pasado. “ Le hice borrar de Instagram a todas las chicas con las que estuvo”, expresó, provocando la reacción inmediata de quienes compartían la conversación.

El llamativo pedido de Cande Ruggeri a su esposo a tres meses de su casamiento.

La confesión fue celebrada por su amiga y conductora, Sofía “Jujuy” Jiménez , quien respaldó públicamente la decisión y la elogió frente a las cámaras. Sin embargo, la propia Ruggeri admitió que no tenía manera de verificar con certeza si su esposo había llevado adelante el pedido tal como ella lo había planteado.

La charla dio un giro cuando Nacho Castañares quiso saber si ella había tomado la misma decisión con los hombres que formaron parte de su pasado sentimental. La respuesta de Ruggeri fue contundente: “No, no me lo pidió. Si yo te digo algo, ¿por qué tiene que ser igual del otro lado?”.

Embed "Le hice borrar a todas las minas con las que estuvo en Instagram"



El picante pedido de Cande Ruggeri a su marido que generó un fuerte debate en la mesa. pic.twitter.com/y7cPdToDkU — FARANDULA (@farandulArgOK) June 10, 2026

Sus declaraciones generaron un intercambio de opiniones en el estudio acerca de la reciprocidad dentro de las relaciones y de si ambas partes deberían regirse por las mismas reglas. Castañares consideró que esa postura resultaba contradictoria y llegó a definirla como “hipócrita”. Por su parte, la modelo defendió su posición al señalar que no encontraba motivos para actuar de la misma manera mientras su marido no manifestara ninguna incomodidad al respecto. “Si él no lo menciona, tema terminado”, remarcó.

Su mirada sobre las redes y los celos

La modelo amplió su explicación al señalar que, desde su punto de vista, carece de sentido conservar en las redes sociales a personas con las que ya no existe ningún tipo de relación o contacto. Más tarde compartió esa visión en una conversación privada con una de las panelistas del programa, quien coincidió con su planteo.

La modelo, que se casó por civil a fines de febrero de 2026, dio detalles de un acuerdo personal con Nicolás Maccari.

Sobre el cierre de la entrevista, los integrantes del ciclo quisieron saber si alguna vez había atravesado una situación de celos. Ruggeri respondió que no suele tener ese tipo de reacciones, aunque recordó una anécdota vinculada a una amiga. “Una vez estuve celosa de una amiga, pero al final le gustaban las chicas”, relató entre carcajadas.

Con estas declaraciones, la modelo permitió conocer algunos de los códigos, condiciones y pautas que forman parte de su vida en pareja. Meses atrás, a comienzos de mayo, el casamiento de Cande Ruggeri y Nicolás Maccari captó la atención del mundo del espectáculo y se convirtió en uno de los eventos sociales más comentados del momento.

Una boda de lujo que reunió a los famosos

La celebración tuvo lugar en el Palacio Sans Souci, un reconocido espacio de gran prestigio en el área metropolitana de Buenos Aires. La fiesta se destacó por su sofisticación, el cuidado de cada detalle y la asistencia de numerosas personalidades del ambiente artístico y mediático argentino.

El pedido de Cande Ruggeri a su esposo a tres meses de su casamiento.

Entre los asistentes estuvieron figuras reconocidas como Sofía Zámolo, Barby Franco junto a Fernando Burlando y la pequeña Sarah, Stephanie Demner, Lourdes Sánchez con Chato Prada, Lizardo Ponce, Manu Viale, Sofía Jujuy Jiménez y Oscar Ruggeri, además de otros referentes del ambiente artístico y mediático.

La convocatoria comenzó a recibir invitados desde las 16:30, cuando allegados y seres queridos empezaron a arribar al lugar para disfrutar de una fiesta que se prolongó por cerca de diez horas. La celebración no solo acaparó la atención por su magnitud, sino también por las tendencias de moda y los estilos que exhibieron los presentes.

Los amplios jardines y los distinguidos salones del Palacio Sans Souci se convirtieron en el escenario perfecto para la celebración. El arribo de los recién casados a bordo de un automóvil antiguo de color blanco sumó una impronta clásica que armonizó con el estilo sofisticado de la fiesta. La decoración destacó por el uso de velas y composiciones florales en tonos blancos alrededor del sector principal, aportando un clima de refinamiento y delicadeza.

La modelo se casó por civil a fines de febrero de 2026.

La experiencia culinaria estuvo compuesta por una propuesta de alta gama, con una recepción especialmente diseñada para la ocasión y una selección de cócteles de autor.

Estos detalles contribuyeron a posicionar la boda entre los encuentros sociales más comentados y destacados del año. Desde las primeras horas de la jornada, familiares, figuras del espectáculo y referentes de la moda se hicieron presentes para acompañar a la pareja en una celebración que quedará en el recuerdo.