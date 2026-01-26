lunes 26 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de enero de 2026 - 11:20
Farándula.

La novia de Martín Demichelis habló sobre los rumores y su encuentro con los hijos del DT

Micaela Benítez contó su versión de los hechos, aclaró cómo fue la primera interacción con los hijos de Demichelis y desmintió versiones de infidelidades.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La nueva novia de Demichelis rompió el silencio y enfrentó a Evangelina Anderson.

La nueva novia de Demichelis rompió el silencio y enfrentó a Evangelina Anderson.

El conflicto entre Evangelina Anderson y la nueva pareja de Martín Demichelis sumó un nuevo episodio. Tras el malestar de la modelo por cómo sus hijos conocieron a la mujer del entrenador, Micaela Benítez decidió ofrecer su versión y detallar cómo ocurrió realmente ese primer contacto.

Lee además
evangelina anderson hablo de la separacion con martin demichelis: que dijo
Confirmado.

Evangelina Anderson habló de la separación con Martín Demichelis: qué dijo
Martín Demichelis y Camila Debenedetti.
Farándula.

Se filtran chats entre Martín Demichelis y una modelo: "Sos un fuego"

En declaraciones a Infama, Micaela sostuvo: “Nunca hubo una presentación formal, ni intención de hacerlo”. Como le puede pasar a cualquier persona que viaja o comparte momentos con su pareja, se dieron situaciones naturales. Según su relato, conoció a los hijos de Demichelis sin que se explicara su relación y aseguró que todo fue improvisado.

Mica Benítez y Martín Demichelis.

“Jamás creímos que fuera el momento correcto para algo así, ni fue buscado ni planeado”, aseguró la novia del exentrenador de River.

Su respuesta llegó luego de que Majo Martino, amiga de Evangelina Anderson, relatara que la modelo se preocupó por la reacción de los chicos. Según esa versión, la hija menor le habría dicho a su mamá: “Mamá, no sé quién es esta chica que se le sienta a upa a papá. Papá no está conmigo”.

No obstante, Micaela Benítez fue clara: “Los motivos son personales y no pienso exponerlos”. Además, desmintió las versiones sobre la supuesta incomodidad de los niños y negó que se hayan producido momentos incómodos o besos a escondidas, como había comentado Martino. “Eso tampoco es cierto”, aclaró a Oliver Quiroz para Infama.

Embed

La novia de Demichelis habló de Evangelina Anderson y de cómo conoció al ex DT de River

En medio de los comentarios que circulaban, también surgió la versión de que Micaela Benítez habría puesto fin a su anterior relación por Martín Demichelis. Según relató Santiago Sposato en Infama, el exnovio de Micaela se enteró del nuevo vínculo a través de los medios y tenía planificado un viaje con ella que terminó cancelándose de manera abrupta.

Frente a esto, Micaela aclaró con firmeza: “Antes de comenzar cualquier vínculo con Martín, mi relación anterior ya estaba terminada”. Pese a la insistencia de Sposato sobre la versión mediática, la novia del DT mantuvo su postura y pidió que se respete su vida privada.

La nueva novia de Demichelis rompió el silencio y enfrentó a Evangelina Anderson.

“Me duele la manera en la que se está hablando de mí, con información incorrecta y sin ningún respaldo. Dedico mi vida a otras cosas, no me meto en la vida de nadie y tampoco me gusta que se metan en la mía”, manifestó Micaela, visiblemente afectada por la repercusión mediática.

La historia que vincula a Martín Demichelis, Evangelina Anderson y Micaela continúa generando titulares, aunque en esta oportunidad fue la propia protagonista quien decidió contar su versión y frenar la circulación de los rumores.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Evangelina Anderson habló de la separación con Martín Demichelis: qué dijo

Se filtran chats entre Martín Demichelis y una modelo: "Sos un fuego"

Martín Demichelis y sus hijos vivieron tuvieron que ser rescatados del mar: ¿Qué pasó?

Charly García asombró en Punta del Este: reapareció en el Festival Medio y Medio y emocionó a todos

La palabra más buscada: habló Moria Casán sobre los rumores de romance entre Fito Páez y Sofía Gala

Lo que se lee ahora
En una de las noches más convocantes, Cazzu fusionó géneros en el escenario Atahualpa Yupanqui.  video
Eventos.

Cazzu brilló en la segunda noche del Cosquín 2026

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar.
Turismo.

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar

A solo 33 kilómetros de San Salvador de Jujuy, la zona de los diques se convirtió este domingo en el plan ideal para familias, pescadores y amantes del aire libre. video
Jujuy

A pocos kilómetros de San Salvador de Jujuy: el plan al aire libre que conquista los domingos

Chalanas video
Comercio.

El negocio es boliviano, la basura es argentina: un problema diario en Aguas Blancas

Últimos días para actualizar la SUBE y no perder tus beneficios de transporte.
Transporte.

El paso clave para actualizar la SUBE y no perder los beneficios

Cerraron nuevamente el Paso de Jama para el ingreso a Chile
Actualización.

Cerraron nuevamente el Paso de Jama para el ingreso a Chile

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel