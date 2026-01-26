La novia de Martín Demichelis habló sobre los rumores y su encuentro con los hijos del DT

El conflicto entre Evangelina Anderson y la nueva pareja de Martín Demichelis sumó un nuevo episodio . Tras el malestar de la modelo por cómo sus hijos conocieron a la mujer del entrenador , Micaela Benítez decidió ofrecer su versión y detallar cómo ocurrió realmente ese primer contacto .

En declaraciones a Infama , Micaela sostuvo: “Nunca hubo una presentación formal, ni intención de hacerlo” . Como le puede pasar a cualquier persona que viaja o comparte momentos con su pareja , se dieron situaciones naturales . Según su relato, conoció a los hijos de Demichelis sin que se explicara su relación y aseguró que todo fue improvisado .

“Jamás creímos que fuera el momento correcto para algo así, ni fue buscado ni planeado” , aseguró la novia del exentrenador de River .

Su respuesta llegó luego de que Majo Martino , amiga de Evangelina Anderson , relatara que la modelo se preocupó por la reacción de los chicos . Según esa versión, la hija menor le habría dicho a su mamá: “Mamá, no sé quién es esta chica que se le sienta a upa a papá. Papá no está conmigo” .

No obstante, Micaela Benítez fue clara: “Los motivos son personales y no pienso exponerlos”. Además, desmintió las versiones sobre la supuesta incomodidad de los niños y negó que se hayan producido momentos incómodos o besos a escondidas, como había comentado Martino. “Eso tampoco es cierto”, aclaró a Oliver Quiroz para Infama.

Embed

La novia de Demichelis habló de Evangelina Anderson y de cómo conoció al ex DT de River

En medio de los comentarios que circulaban, también surgió la versión de que Micaela Benítez habría puesto fin a su anterior relación por Martín Demichelis. Según relató Santiago Sposato en Infama, el exnovio de Micaela se enteró del nuevo vínculo a través de los medios y tenía planificado un viaje con ella que terminó cancelándose de manera abrupta.

Frente a esto, Micaela aclaró con firmeza: “Antes de comenzar cualquier vínculo con Martín, mi relación anterior ya estaba terminada”. Pese a la insistencia de Sposato sobre la versión mediática, la novia del DT mantuvo su postura y pidió que se respete su vida privada.

La nueva novia de Demichelis rompió el silencio y enfrentó a Evangelina Anderson.

“Me duele la manera en la que se está hablando de mí, con información incorrecta y sin ningún respaldo. Dedico mi vida a otras cosas, no me meto en la vida de nadie y tampoco me gusta que se metan en la mía”, manifestó Micaela, visiblemente afectada por la repercusión mediática.

La historia que vincula a Martín Demichelis, Evangelina Anderson y Micaela continúa generando titulares, aunque en esta oportunidad fue la propia protagonista quien decidió contar su versión y frenar la circulación de los rumores.