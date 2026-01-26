La novia de Martín Demichelis habló sobre los rumores y su encuentro con los hijos del DT

La nueva novia de Demichelis rompió el silencio y enfrentó a Evangelina Anderson.
El conflicto entre Evangelina Anderson y la nueva pareja de Martín Demichelis sumó un nuevo episodio. Tras el malestar de la modelo por cómo sus hijos conocieron a la mujer del entrenador, Micaela Benítez decidió ofrecer su versión y detallar cómo ocurrió realmente ese primer contacto.
En declaraciones a Infama, Micaela sostuvo: “Nunca hubo una presentación formal, ni intención de hacerlo”. Como le puede pasar a cualquier persona que viaja o comparte momentos con su pareja, se dieron situaciones naturales. Según su relato, conoció a los hijos de Demichelis sin que se explicara su relación y aseguró que todo fue improvisado.
“Jamás creímos que fuera el momento correcto para algo así, ni fue buscado ni planeado”, aseguró la novia del exentrenador de River.
Su respuesta llegó luego de que Majo Martino, amiga de Evangelina Anderson, relatara que la modelo se preocupó por la reacción de los chicos. Según esa versión, la hija menor le habría dicho a su mamá: “Mamá, no sé quién es esta chica que se le sienta a upa a papá. Papá no está conmigo”.
No obstante, Micaela Benítez fue clara: “Los motivos son personales y no pienso exponerlos”. Además, desmintió las versiones sobre la supuesta incomodidad de los niños y negó que se hayan producido momentos incómodos o besos a escondidas, como había comentado Martino. “Eso tampoco es cierto”, aclaró a Oliver Quiroz para Infama.
La novia de Demichelis habló de Evangelina Anderson y de cómo conoció al ex DT de River
En medio de los comentarios que circulaban, también surgió la versión de que Micaela Benítez habría puesto fin a su anterior relación por Martín Demichelis. Según relató Santiago Sposato en Infama, el exnovio de Micaela se enteró del nuevo vínculo a través de los medios y tenía planificado un viaje con ella que terminó cancelándose de manera abrupta.
Frente a esto, Micaela aclaró con firmeza: “Antes de comenzar cualquier vínculo con Martín, mi relación anterior ya estaba terminada”. Pese a la insistencia de Sposato sobre la versión mediática, la novia del DT mantuvo su postura y pidió que se respete su vida privada.
“Me duele la manera en la que se está hablando de mí, con información incorrecta y sin ningún respaldo. Dedico mi vida a otras cosas, no me meto en la vida de nadie y tampoco me gusta que se metan en la mía”, manifestó Micaela, visiblemente afectada por la repercusión mediática.
La historia que vincula a Martín Demichelis, Evangelina Anderson y Micaela continúa generando titulares, aunque en esta oportunidad fue la propia protagonista quien decidió contar su versión y frenar la circulación de los rumores.