La reflexión de Pampita tras su caída en una pasarela mientras desfilaba. 

Siguió con su caminata cuando, por segunda vez, la acechó un mini resbalón. Por último, casi a la altura de donde se resbaló por primera vez, volvió a ocurrirle pero esta vez acompañada por la anfitriona del evento.

En la grabación se puede ver que Pampita lucía unos grandes tacos, acompañados de un top negro y un pantalón que aparenta ser de cuero marrón. Todo el look ajustado a su cuerpo para realzar su figura, como es de costumbre.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/PtcRecargado/status/1904987023846629550?t=4wpwgsCVZhfV7I7ab1d0fg&s=08&partner=&hide_thread=false Pampita fue a desfilar a Córdoba , el piso estaba resbaloso y se patinó varias veces pic.twitter.com/rz4kMALWiF — Ptc Recargado Rating (@PtcRecargado) March 26, 2025

Lejos de incomodarse por lo sucedido, la modelo decidió referirse al episodio con su característico sentido del humor y compartió una reflexión en su cuenta de Instagram.

"La vida te pone de rodillas, y a veces la caída es más dura de lo que te imaginás", escribió en una historia. "Tú te pones de pie y sigues adelante, y vas solo un poco más allá", completó el mensaje, demostrando su actitud resiliente.

image.png

Los usuarios destacaron su profesionalismo y su capacidad para sobreponerse a la situación sin perder la compostura. "Si te caes, te levantas con estilo", comentaron algunos seguidores, celebrando su actitud positiva.

Pampita habló sobre los desafíos de su amor a distancia con Martín Pepa

Su vínculo con el polista Martín Pepa avanza con cautela y, según sus propias palabras, con un ritmo pausado y prudente. “Soy muy cuidadosa con esta relación y vamos muy tranquilos”, confesó.

image.png

El polista reside en Los Hamptons, en la exclusiva franja costera de Long Island, Nueva York. La modelo, entonces, no oculta sus dudas: “No sé cómo lo llevaré, si me la banco o no. Voy a tratar de que salga bien”, admitió en febrero.

“Soy más de la familia, el asado, me gusta estar pegote con el otro”, destacó al dejar entrever que este amor de largas distancias pone a prueba su paciencia y deseos.

Incluso hace menos de una semana se filtraron las imágenes de Pampita y Pepa a los besos en la previa de San Valentín. En las fotos compartidas en el perfil del polista, la pareja se mostró completamente entregada al amor, fundidos en un beso que destila pasión y complicidad.