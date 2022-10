Lali Espósito cumple 31 años: sus mejores momentos. 

La joven salió de su zona de confort y en 2014 inició un camino en la música que, cada año, se expande no sólo en el país sino también en diferentes partes del mundo. Lanzó álbumes como A Bailar (2014), Soy (2016), Brava (2018) y Libra (2020) y, al mismo tiempo, tuvo participaciones en películas como Permitidos, Acusada y Me casé con un boludo; series como Sky Rojo; y también en programas de TV como La Voz Argentina.

Lali Espósito alcanzó el éxito por una equivocación insólita. Cuando era niña asistió por error a un casting organizado por la productora Cris Morena. De acuerdo a lo que le comentó a Susana Giménez en una entrevista para Telefe, tenía 15 años cuando su hermana la acompañó a la prueba.

Recuerdos Lali Espósito interpretando a Malena en Rincón de Luz. Twitter

“Mi mamá no sabía”, recordó. Y relató: “Bajamos mal del colectivo y vimos la cola de chicos y me metí, pero yo no iba al casting de Cris. A la semana me llaman a mi casa, mi mamá se entera. Lo que había pasado es que había dos casting a dos cuadras de distancia, iba al otro y caí en el de Cris por error”.

Cumple en España y especial saludo de Majo, su mamá

En las últimas horas, la cantante sopló las velas rodeada de amigos y a pura fiesta. Las primeras imágenes de sus 31 se viralizaron en las redes, donde sus seguidores no tardaron en saludarla. La cantante festejo su cumpleaños en un boliche y rodeada de su grupo de amigos. Uno de ellos la sorprendió con una torta, con bengalas y le cantaron el feliz cumpleaños.

La mamá de Lali, Majo Riera la homenajeó a través de un emotivo posteo en Instagram donde compartió un video de su infancia y escribió: "Amor de mi vida felices 31, seguí disfrutando de la vida, explorando, aprendiendo, en libertad, con respeto, con amor. Sos un ser precioso, empático, generoso. Me da mucho orgullo ver la mujer que sos, aprendo todos los días de nuestras charlas, de nuestro espacio de diálogo, a veces coincidiendo y otras no. Gracias por todo siempre. ¡Qué bendecida soy de ser tu mamá!. Te amo infinitamente”.