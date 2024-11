Le suspendieron la cuenta de Instagram a L-Gante: su descargo con un palito a Icardi

Sin rodeos, el cantante de cumbia 420 acusó al delantero de recibir " amenazas ". Este domingo, los fans de L-Gante encontraron un aviso restrictivo en su cuenta oficial , con el mensaje: " Esta página no está disponible ". Ante la sorpresa de la situación, el cantante decidió crear un nuevo perfil, donde aclaró lo ocurrido. El nuevo perfil, llamado @lgante.elian , ya cuenta con más de 80 mil seguidores .

El descargo de Elián Valenzuela luego de que le suspendieron su cuenta de Instagram.

"Me suspendieron mi cuenta oficial de L-Gante. Nunca lo hice, por primera vez hago una cuenta secundaria que es esta misma. Así que si llegaste hasta acá, espero que me sigas", comentó en un video. Luego, publicó otro clip en el que se burló de la situación. "Ahora no tengo con quién jugar", cantó la canción que sonaba de fondo.