Leonardo Sbaraglia tiene nueva novia: quién es Rebeca, la productora de 28 años que lo enamoró. 

Además, se conoció que Rebeca es diseñadora gráfica, una pasión que expone en sus redes sociales, donde comparte sus trabajos y experiencias dentro del mundo audiovisual.

Más allá de que el actor siempre fue discreto con su vida personal, en esta ocasión decidió dar un paso importante: hace 15 días, durante el cumpleaños de Rebeca, la presentó oficialmente a su familia. "Hoy están felices en pareja", aseguró Ochoa, destacando que la relación ya está consolidada.

image.png

Desde su separación de Guadalupe Marín, madre de su hija, no se le conocieron parejas de manera pública. Sin embargo, el vínculo con Rebeca parece haber cambiado un poco su postura, al punto de darle un lugar en su círculo más cercano y presentarla ante su familia.

Además, May Martorelli, periodista de espectáculos en Arriba Argentinos (Canal Trece) dio más detalles y aseguró que “le estuve chusmeando todo el Instagram. Estuve rastreando para atrás, hay fotos y videos de él, por lo menos, desde diciembre del 2024, así que cuatro meses al menos, que están blanqueados, no sabemos para atrás cuánto hace que están saliendo, pero los que los conocen los ven muy bien, muy felices, él ya conoció a la familia de ella”.

Leonardo Sbaraglia contó que hacía su abuela cuándo él comenzó su carrera en Clave de Sol

Leonardo Sbaraglia recordó sus comienzos en la actuación y reveló que su abuela le grababa sus escenas en una videocasetera y luego le hacía la crítica. “¿Y tu abuela qué te decía?”, le preguntó Carmen Barbieri, durante su paso por Poco Correctos. “Mi abuela, yo me encontraba con ella los viernes. Ella me grababa, en ese momento había cassettes, en el año ‘87″, arrancó el actor.

“Los primeros programas me los grababa todos. Después no le alcanzaba, entonces cada vez que aparecía ponía Rec, paraba, Rec, paraba. Entonces yo llegaba el viernes, iba a su casa, en Sáenz Peña, entonces mirábamos los dos y ella me hacía la crítica”, profundizó. “Me daba con un caño, acá estuviste bien, acá estuviste un poco nervioso, acá un poco duro”, cerró.