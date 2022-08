Los detalles de la invitación de Ben Affleck y Denzel Washington al Vaticano. 

Finalidad La iniciativa, para la que aún no está confirmada la presencia del papa Francisco, tiene como impulsora a la fundación Vitae, apoyada por la reina Sofía de España. Twitter

Ben Affleck volverá a ser Batman en Aquaman 2

La estrella de Aquaman, Jason Momoa, anunció el regreso de Ben Affleck como Batman para 'Aquaman and The Lost Kingdom', la nueva secuela del universo de DC Comics en donde publicó imágenes del actor.

Affleck reveló previamente por qué dejó de interpretar el papel de Batman tras el estreno de 'Liga de la Justicia' en 2017 ya que “tuve una experiencia realmente mala en torno a Liga de la Justicia por un montón de razones diferentes. No culpo a nadie, pasaron muchas cosas. Pero realmente lo que pasó es que no era feliz. No me gustaba estar allí”.

Y agregó que “no me parecía interesante. Y entonces ocurrieron cosas realmente desagradables, cosas horribles. Pero fue entonces cuando me dije: 'No voy a hacer eso nunca más”. ´Aquaman and The Lost Kingdom' tiene actualmente como fecha de estreno el 17 de marzo de 2023.