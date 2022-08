Marcelo Gallardo y Alina Moine hablaron sobre su relación

Luli Fernández comento en el programa que tras esas publicaciones, le envió mensajes a Alina Moine para preguntarle. La conductora le respondió “yo estoy sola en este momento” y aclaró su vínculo con el entrenador de River: “Marcelo Gallardo y yo, sinceramente, somos muy amigos” . El intercambio siguió y Moine no quiso referirse al rumor de reconciliación entre el técnico y su ex pareja. “De ninguna manera corresponde que yo te responda algo de la vida personal de él, llamalo a Marce”, escribió categórica en el mismo mensaje de chat que Luli mostró en pantalla.

El mensaje de Alicia Moine.jpg El mensaje de Alina Moine sobre su relación con Marcelo Gallardo

Entonces, la panelista contó al aire una conversación telefónica que habría tenido con Gallardo más tarde. Ella le escribió y el DT le devolvió la llamada. “Cuando terminó el programa le mandé un mensaje, porque soy insistente, le mandé la captura de la charla con Alina y me llamó. Muy buena onda”. En la comunicación, el exjugador se refirió a su relación con Geraldine: “Respeto y aprecio a la mamá de mis hijos, es una excelente mamá y persona, pero no existe reconciliación alguna. No me gusta hablar de mi vida personal pero son situaciones que involucran a otras personas y por eso elijo contestar. No puedo hacerme cargo de lo que hagan o muestren los demás. Me hago cargo de lo que digo y hago yo”.

Además, en relación a su vínculo con Moine, la respuesta que mostraron en el ciclo de El Trece fue en el mismo sentido que la que dio la periodista deportiva: “Estoy solo, con Alina tenemos una hermosa amistad”.

Embed