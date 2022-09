María Becerra se peleó con una actriz porno: el motivo

"Te parezco una capa pero te queres culiar a mi novio. Sos una hija de puta vos también..." , le resalta Becerra a Jazpincita. "Es feo, como mujer te lo digo. Una tiene inseguridades lamentablemente. Y a mí me pasó que mi anterior pareja me engañó y yo también me enteré por TikTok. Ahora estoy por dar un show en Río de Janeiro, es lo más importante de mi vida... y leo esto, viste... y me pone mal porque me trae cosas viejas", le manifestó María Becerra, intentando hacerla entrar en razón.

Quién es Jazpincita

Jazpincita es una joven influencer de 21 años, reconocida por el contenido hot que publica en sus perfiles sociales en internet. La también actriz porno ha cobrado más notoriedad a partir de una entrevista brindada en el ciclo de Spotify dedicado a hablar sobre sexo, Elo Podcast.

A su vez, el año pasado también tuvo un enfrentamiento con Mica Tinelli por Lisandro López, su novio. Jazpincita invitó a Lisandro Licha López a su cama y la empresaria no lo dejó pasar y la enfrentó en privado, pero la joven decidió escracharla.

La hija mayor de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino suele tener un bajo perfil. No obstante, quienes tienen un vínculo con ella la conocen, y saben que es tan polémica como su hermana Cande si la buscan. Una prueba de eso fue cuando tuvo un enfrentamiento con la modelo Jazpincita, quien invitó a Licha López, novio de la empresaria de la moda desde hace tres años, a su cama. "Mica Tinelli me bardea porque me quiero cog*** al novio Licha López", publicó Jazpincita en su cuenta de Twitter junto a las capturas de su cruce en Instagram.

image.png

"A vos también te espero en mi cama bombón", manifestó la joven arrobando al defensor en una historia de Instagram en medio de las preguntas que contestaba a sus seguidores.

Luego de enterarse, Mica Tinelli le contestó a Jazpincita por medio de los mensajes privados de Instagram. "Che, hermana. Ubicate en la palmera", le indicó la hermana de Cande Tinelli. Lejos de achicarse, Jazpincita, quien tenía como meta tener más visibilidad luego de publicar un chat con Cristian Pavón, respondió: "Perdón, hagamos trío". "Que gansa", fueron las palabras finales de Mica.

En otro parte de la conversación, la hija de Marcelo Tinelli le dijo "Las chicas como vos restan. Te mando un beso, que sigas bien". "¿Una Tinelli me lo viene a decir a mi? Por favor, me río sola", expresó Jazpincita en el chat privado que después difundió en su cuenta de Twitter.

image.png

"Sí. A vos que te metes con pibes con novias. Sos lo menos, no importa el apellido, sos una pobre piba", comentó la empresaria visiblemente enojada. Con tono provocador y buscando repercusión, la actriz porno le dijo: "¿Es joda? ¿Me metí con tu novio? No". "No, pero te haces la canchera", expresó Mica Tinelli para ponerle fin al tema.

Mica recibió un apoyo generalizado en redes sociales. Entre los mensajes, una usuaria comentó: "Hermana ubicala por atrevida de mierd*". "Ahora me escribe medio planeta porque la mina sube mis mensajes. gracias (?) jajajaja", le respondió Mica con emojis de risas.

