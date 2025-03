María Eugenia Ritó se habría reconciliado con su ex marido: los detalles. 

La primicia la dio Gustavo Méndez este domingo en Implacables, cuando contó que la ex vedette luego de que Susana Roccasalvo la anunciara desde el inicio del ciclo. “ No estamos hablando de una chica de Gran Hermano de hace diez años (…). Estamos hablando de una profesional”, dijo la conductora.

En el marco del recital de Shakira terminé de confirmar esta reconciliación, que tal vez es probable que salgan a desmentirla”, contó. “Él se separó de la mujer con la que estuvo después de que se separó de María Eugenia Ritó”, dijo el panelista.

“Bajó veinte cambios, está muy tranquila, no da notas. Antes iba a LAM, venía acá, y nos ponemos muy contentos si ella vuelve a apostar al amor aunque hayan pasado diez años. (…) Se terminó de confirmar en el recital de Shakira”, dijo Méndez, que contó que Ritó no le quiso responder.

“Hay acercamiento, se estarían viendo. Terminó muy mal la relación, se fueron a juicio en el 2014 con Rosenfeld como abogada. Al muy poco tiempo, Marcelo Salinas se fue a convivir con Carolina Ezeiza y tuvieron una hija como fruto de esa relación", recordó.

"No estaría muy bien la relación entre Marcelo Salinas y Carolina Ezeiza, y el vínculo con su hija. Tiene que ver con que Salinas se empezó a revincular hace un tiempo ya con María Eugenia Ritó", aseguró Méndez.

Qué dijo María Eugenito Ritó tras los rumores de reconciliación con su ex marido

Tras la información que dio Gustavo Méndez, María Eugenia Ritó rompió el silencio mediante su cuenta de X y negó la reconciliación. "Es mentira. Aparte anoche salí a cenar con @everzelaya1 y nada más", aclaró la famosa.

En otro mensaje, reiteró que salió solamente con su amigo Ever Zelaya y sentenció: "No fui al recital de Shakira, no me gusta. No hay reconciliación”.

El periodista, por su parte, luego del programa en el que lanzó la bomba, afirmó que las versiones de que la ex vedette y el empresario se dieron una segunda oportunidad no son nuevas. “Los rumores venían desde hace un año, lo había contado Marcela Tauro en ‘Intrusos’”, sostuvo en la red social.