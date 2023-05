María Fernanda Callejón contó detalles de su separación

Cuando el periodista le preguntó a Callejón respecto al límite que la llevó a distancairse, respondió: "Cuando pasás a ser un mueble de la casa. Me sentí desvalorizada: que mis decisiones no pesan, mi economía no pesa, mi profesión tampoco, la nada misma". Y manifestó que se sintió "subestimada" lo cual ejemplificó con la frase "Vos sin mí no sos nada".

Afirmó que ella fue la que tomó la decisión primero de separarse, y que él no se lo tomó de la mejor manera. "He sufrido situaciones violentas verbales, de desconocer a la otra persona... Hubo momentos peligrosos que atentaron contra la psiquis de una mujer, en este caso, que es mamá, profesional y que tiene que llevar adelante una casa", expresó la cordobesa de 56 años de edad en una nota que le brindó a colegas de Infobae.

image.png

La artista de espectáculos, reconocida por haber posado en 6 oportunidades para la famosa revista Playboy, ha confesado que durante su matrimonio, lo único que realmente le importaba era su hija y su propia persona. Durante ese tiempo, su hija sufrió un accidente televisado del cual afortunadamente salió ilesa.

"Lo único que quería era que se fuera de mi vida", terminó diciendo Callejón acerca de su ex marido Ricardo Diotto. Hoy en día, la actriz se está "reinventando como mujer" y se la ve muy segura y feliz en su relación con Fernando Gamboa , un ex futbolista con el que comenzó tener una relación desde mediados del año 2022, cuando el proceso de divorcio ya había iniciado.