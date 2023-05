Marixa Balli y Marcelo Tinelli tuvieron un picante cruce en TV

image.png

Con evidente ansiedad y sin tener claro cómo enfrentar la situación, Tinelli le planteó a Balli la posibilidad de formar parte de su concurso de baile, a lo que ella respondió con un titubeante "no se".“¿Pero por qué todo es ‘no sé'?”, le consultó ya perdiendo la paciencia.

A su vez, el conductor criticó los titulares que se podían ver en medio de la transmisión en vivo del programa: “¿Marcelo hipnotizado por Mariza?”, “Marcelo y Marixa cara a cara”, marcaban los zócalos para agregarle todavía más picante al encuentro. “Todo esto fue una cámara oculta para que viniera y me cruzara con ella. Yo solo vine a saludar y me iba”, manifestó Tinelli y se fue.

No obstante, Marixa quiso destacar que ella tiene muchos “códigos” y por eso optó por no hablar de más. “Él estaba nervioso y yo le tengo que dar lugar. No puedo hablar porque soy lanzada y puedo decir cualquier cosa. Soy super respetuosa, si me da pie, empiezo. Pero sino, puedo hacer como que ni lo conozco”, aseguró ella después de que Marcelo Tinelli se vaya de la nota.

Marixa Balli y otra peculiar anécdota en vivo: los fogosos detalles de su relación con Martín Bossi

Hacia mediados de abril, la antigua figura del espectáculo dejó a todos boquiabiertos al desvelar los singulares aspectos de su pasado romance con Martín Bossi, ocurrido hace varios años. Sin ningún tipo de censura, compartió detalles sobre la faceta íntima del humorista.

“¿Vos saliste con Bossi?”, le consultó Ángel de Brito mientras rememoraba algunos de los antiguos amores de Marixa. Esto fue confirmado sin vacilación por parte de la panelista, lo cual generó diversas e inquisitivas interrogantes en el programa en torno a dicho vínculo.

“¿Bailaban la cachaca desnudos?”, preguntó Yanina Latorre respecto a cómo era el actor en la intimidad. “Pero escuchame, la cachaca es el ritmo del amor”, replicó Balli sin negar la consulta de su compañera y agregó que “baila muy bien” y “es muy ágil”.

No obstante, la empresaria dijo qué era lo que más le molestaba de Bossi. “Es divino, muy divertido. Pero me molestaba mucho hablar conmigo misma, me imitaba todo el tiempo”, lanzó ella entre risas. “¿Mientras tenían sexo te imitaba?”, preguntó Ángel de Brito. “Yo no hablo de mi vida privada”, terminó diciendo Marixa en un tono pícaro.

