Martin Scorsese llevará al cine un libro argentino: cual es. 

La adaptación, que aún no tiene fecha de estreno, se conocerá en Estados Unidos con su nombre en inglés: Die, my love. La historia transcurre en un pueblo rural de Francia y habla de manera descarnada sobre los vínculos familiares, el amor, la maternidad y la locura.

La película será dirigida por la escocesa Lynne Ramsay, directora de We need to talk about Keviny su último trabajo, You were never really here. Harwicz no participará de la escritura del guión, pero tendrá acceso al proyecto que liderará Scorsese.

“Se lee como Sylvia Plath, especialmente porque se trata de una mujer que sufre de posparto y se vuelve loca. Y Martin Scorsese está produciendo”, adelantó Jennifer Lawrence al New York Times.

Matate, amor es la primera novela de la escritora y fue candidata al prestigioso Premio Man Booker en 2018. Su novela La débil mental, publicada en 2014, se representó en teatro este año con la dirección y adaptación de la actriz Cristina Banegas.

La escritora comentó que “mi agente me avisó que Scorsese eligió la novela. Es uno de los productores de la película. Leyó la novela y dijo que era como leer a Sylvia Plath. Esto me salva, no solo por la felicidad de que la haya elegido Scorsese, sino también porque tengo que pagar el alquiler”.

Y agregó que “no quería que se hiciera una película tendenciosa, militante, demagógica. Todos los editores de Matate, amor en el mundo me felicitaron. Además, compraron los otros dos libros, estoy feliz”.

De qué trata Matate amor, la novela que Martin Scorsese llevará al cine

La organización del Premio Man Booker describió la novela como un relato de “cruda intensidad” ya que “Ariana Harwicz interroga la maternidad, la feminidad, la banalidad del amor, el terror del deseo, la brutalidad sin sentido de todo ello”.

La novela está ambientada en un pueblo rural de Francia y narra la historia de una mujer que luego de dar a luz comienza a volverse loca. La sinopsis indica que “Matate, amor es thriller campestre. Todo ocurre en la casa con salida al bosque donde habita un ciervo y una familia, ella + él + el bebé, tres, aunque más bien dos contra una, ella, que los espía con un arma blanca en la mano o con una escopeta en desuso que todavía no ha dicho su última palabra”.

Y añade que “el contacto con lo salvaje de la naturaleza que rodea a la protagonista y de los vecinos a los que acecha, pero también del desbordamiento de su deseo, de su oscura ansia e incluso de la pulsión de implorar a su marido: matate, se convierten en los elementos nucleares de esta arriesgada, contundente y honesta novela”.