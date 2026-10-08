Michael Douglas y el inesperado problema que vivió junto a Sharon Stone en "Bajos Instintos".

En sus memorias, Michael Douglas relató una particular situación que ocurrió durante la filmación de una escena íntima de Bajos Instintos: Sharon Stone terminó con un sarpullido en la parte interna del muslo , que el actor atribuyó al roce con su barba.

Según contó Douglas, ambos habían tomado la decisión de no utilizar dobles de cuerpo para esa secuencia. “Sharon y yo habíamos prometido no usar dobles de cuerpo” , escribió el actor al referirse a una escena que demandó cinco días de rodaje .

Al comenzar la filmación, la actriz llevaba un parche destinado a cubrir su zona púbica, aunque con el correr de las jornadas optó por quitarlo. “Dejemos de fingir. Estoy desnuda, todos lo sabemos. Sigamos”, habría expresado, de acuerdo con lo reconstruido en el libro.

Con el avance de las grabaciones, Stone le solicitó a Douglas que fuera más cuidadoso con su barba, ya que el contacto le estaba provocando molestias. “Por favor, ve con cuidado. Tu barba me está raspando de verdad”, le manifestó la actriz.

Al prestar mayor atención a la situación, Douglas advirtió que los muslos de Stone estaban “completamente rojos e irritados”. El actor aseguró que la situación le generó una sensación “horrible”.

“A pesar de lo que parece en la película terminada, puedo asegurarles que Sharon y yo nunca fuimos realmente íntimos en esta escena”, explicó el actor en sus memorias. “Sin embargo, tuve que acercar mi cara a algunas zonas bastante delicadas. En un momento, mi personaje le practicaba sexo oral y tenía que parecer real”, agregó Douglas.

Para asumir el personaje, el intérprete bajó 11 kilos, aunque previamente había advertido a los productores que no estaba dispuesto a realizar desnudos frontales completos.

El interrogatorio que marcó la carrera de Sharon Stone

Por su parte, Sharon Stone fue la protagonista de una de las secuencias más recordadas de la película: el interrogatorio policial en el que cruza y descruza las piernas sin ropa interior, una escena que tuvo un fuerte impacto y contribuyó a convertirla en una figura reconocida a nivel internacional.

Con el paso del tiempo, la actriz volvió a referirse a aquel episodio. Durante el Festival de Cine de Taormina de 2024, analizó cómo cambió la percepción sobre esa escena y afirmó: “Parecía un escándalo, y ahora parece muy, muy ordinario”.

Stone también señaló que la mayor presencia femenina en tareas como la escritura de guiones, la dirección y la producción modificó la manera de abordar las historias en el cine. Según explicó, las películas comenzaron a alejarse de una mirada centrada exclusivamente en las fantasías masculinas sobre las mujeres.

A lo largo de los años, Sharon Stone sostuvo que había sido engañada para exponerse frente a las cámaras durante aquella recordada secuencia.

En sus memorias, The Beauty of Living Twice, Sharon Stone reconstruyó el momento en que reaccionó contra el director Paul Verhoeven después de descubrir que su zona íntima quedaba expuesta en la escena del interrogatorio. Según relató, la actriz lo abofeteó y salió de la sala de proyección, al considerar que lo ocurrido no coincidía con lo que el cineasta le había asegurado previamente.

Verhoeven negó de manera contundente esa versión y cuestionó el planteo de Stone. “Cualquier actriz sabe lo que va a ver si le pides que se quite la ropa interior y apuntas ahí con la cámara”, sostuvo el director.

El romance que Douglas ocultó durante el rodaje de ‘Bajos Instintos’

Mientras durante la filmación en San Francisco crecían las versiones sobre un supuesto romance entre Michael Douglas y Sharon Stone, el actor llevaba adelante en secreto un vínculo sentimental con otra de las protagonistas de la película: Jeanne Tripplehorn, quien interpretó a la psicóloga policial Beth Garner.

Douglas explicó en sus memorias que la atención puesta sobre una posible relación con Stone terminó funcionando como una distracción. “Estaban tan concentrados en una posible relación entre Sharon y yo que pasaron por alto la relación real que sucedía entre Jeanne y yo”, escribió.

Según se detalla en el libro, ambos intérpretes “se tomaron grandes molestias para ocultar” su relación y evitar que tanto el elenco como el equipo técnico descubrieran lo que ocurría entre ellos.

En aquel momento, Michael Douglas continuaba legalmente casado con su primera esposa, Diandra Luker, aunque ambos se encontraban separados. Según contó el actor, le explicó a Tripplehorn que su matrimonio estaba terminado de hecho y que cada uno llevaba una vida por su lado.

Al principio, la actriz no quería involucrarse sentimentalmente con un hombre casado, pero finalmente aceptó iniciar una relación con él.

Douglas reconoció que sus sentimientos por Tripplehorn fueron muy intensos pese a la diferencia de edad entre ambos. “La verdad es que me enamoré perdidamente de Jeanne a pesar de nuestra diferencia de casi veinte años”, escribió. Luego añadió: “De hecho, estaba listo para dejar oficialmente a mi esposa por Jeanne. Estaba loco por ella”.

Sin embargo, con el paso del tiempo, Douglas decidió no avanzar hacia una relación formal con la actriz. “Era también lo suficientemente consciente de mí mismo como para saber que lo peor que podía hacer en ese momento, después de casi veinte años de matrimonio, era saltar directo a otra relación seria”, detalló.

“Con Jeanne, la pasión que se ve en la pantalla refleja la pasión genuina de nuestro breve romance”, agregó. La relación entre ambos se extendió únicamente durante el período en que se realizó la película.

Antes de sacar a la luz sus memorias, Douglas decidió comunicarse con Tripplehorn para consultarle si estaba de acuerdo con que el episodio fuera incluido en el libro. La actriz está casada desde 2000 con el actor Leland Orser, con quien tiene un hijo. “Ha pasado mucho tiempo, pero la llamé y le pedí permiso”, contó el intérprete en diálogo con People. “Era su decisión. Ella dijo que sí”, agregó.