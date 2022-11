Mirtha Legrand fue condecorada por Francia: los detalles. 

Quien fue la encargada de realizar la entrega de la condecoración fue la embajadora de Francia en Argentina, Claudia Scherer Effosse. Y entre la gran cantidad de invitados, se encontraba Marcela Tinayre, Juana Viale, Ámbar de Benedictis, Pampita y su esposo Roberto García Moritán, y políticos como la ex ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich.

Scherer Effosse aseguró que los motivos por los que Mirtha recibió el premio se deben a “su devoción hacia su trabajo” y “su relación fraternal con Francia”, además de que “sus hijos tienen la nacionalidad francesa, y ella ha visitado Francia todos los años”.

Condecoración Mirtha, que tiene un gran vínculo con Francia, era más que candidata para obtener el premio. Twitter

Por su lado, Mirtha así formará parte de un grupo selecto de figuras como Jorge Luis Borges, Julio Le Parc, Quino junto con Mafalda, Estela de Carlotto, Mauro Colagreco y Susana Rinaldi.

La distinción tiene carácter absolutamente honorífico y suele ser recibido por hombres como mujeres y fue establecida en 1804 por el emperador Napoleón I de Francia en donde su prestigio fue creciendo con el correr de los años.

Qué dijo Mirtha Legrand tras ser condecorada

“Gracias, muchas gracias por los aplausos. Gracias a las autoridades y personal de la embajada de Francia, a mi familia y mis amigos que me acompañan con tanto amor en este día tan extraordinario y significativo para mí. Gracias por estar hoy aquí. Desde hace unos días, vengo escribiendo algunas palabras que voy a leer aunque espero que la emoción no me traicione”, comenzó diciendo Legrand.

La Chiqui además manifestó que “en mi vida personal he hecho siempre lo posible por ser una dama, supongo que por haberlo logrado hoy me nombran caballero. No puedo decirles lo honrada que me siento y lo que significa esta distinción a esta altura de mi vida. Y más viniendo de un país con el acerbo cultural de Francia”.

Y agregó que “a lo largo de mi carrera, he hecho varias obras de autores franceses y afortunadamente he tenido la oportunidad de viajar allí varias veces. Demás está decir que amo su cultura al punto que me esforcé en aprender ese idioma tan musical y que tan bien le queda a las mujeres”.

“Siempre he tratado de honrar ese apellido artístico con todo lo que he construido y sigo construyendo porque Mirtha Legrand es una construcción permanente. Siempre recibo críticas, pero a mí me encanta sortearlas siguiendo adelante, trabajando con más entusiasmo a los 95 años, un número que no me representa”, añadió, en el mismo tono de broma.

En esa misma línea, Mirtha lanzó: “Muchos me preguntan si a esta edad se piensa mucho en la muerte. La verdad que no tengo tiempo, estoy muy ocupada con la vida”.