image.png

En mayo pasado Melody celebró sus 26 años e hizo un conmovedor posteo en sus redes sociales en el que hizo referencia a su gran presente, a la espera de su primer hijo junto a su pareja. “Tengo salud, un ser creciendo adentro mío, familia, amigos que me bancan en todas… Así que realmente no puedo pedir nada más. ¡Gracias por todos sus saludos gente! Les juro que me llega su amor y espero que la vida se los devuelva multiplicado. Los amo”, indicó por ese entonces la bailarina y compartió fotos del festejo íntimo y familiar junto a Alex, a quien conoció a fines de abril de 2022 cuando participaron en la primera temporada de El Hotel de los Famosos.

El pasado 1º de abril, en tanto, la pareja cumplió su primer año de novios. En este caso fue Alex quien se expresó al respecto en su Instagram donde supera los dos millones de seguidores. Allí el conductor compartió un posteo con varias imágenes juntos y le dedicó unas emotivas palabras a su novia. “Feliz año amor de mi vida sos todo para mi Super Mamu. Todo lo que vivimos en un año es una locura, sos mi todo: mi pingui, mi compañera de vida. TE AMO”, afirmó el mediático en la publicación que superó los 150 mil me gusta y cientos de comentarios.

Por su parte, la hermana del Emperador, Charlotte, tampoco se expresó sobre el nacimiento de su sobrina. Sin embargo, al conocer la noticia sobre la llegada de la beba se había mostrado muy entusiasmada. “Estoy súper contenta que voy a ser tía. Estoy segura de que seré la mejor tía del mundo. El bebé va a tener muchísimo amor. Feliz por Melody y Alex, van a ser los mejores papás del mundo. Los amo”, había escrito mencionando a su hermano y su cuñada al ser consultada por uno de sus seguidores.