viernes 23 de enero de 2026

23 de enero de 2026 - 10:43
Nico Vázquez estaba hablando de su hermano en una nota y se cortó la luz

Durante la entrevista, el actor atravesó una situación difícil de explicar mientras evocaba la memoria de Santiago, su hermano que murió en 2016.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Nico Vázquez vive una etapa de gran plenitud profesional, impulsado por la repercusión de Rocky, la obra que encabeza y que recibe elogios en cada función. No obstante, detrás de ese presente luminoso persiste una marca profunda que lo acompaña desde hace tiempo y que dejó una huella imborrable en su historia personal: la pérdida de su hermano Santiago.

Ese duelo reapareció en su relato durante una entrevista reciente en Urbana Play, en la que Nico Vázquez decidió abrirse y compartir una vivencia íntima atravesada por la emoción. Lo inesperado fue que, mientras evocaba a su hermano, se produjo una situación en plena transmisión que para muchos resultó imposible de pasar por alto y fue leída como una señal.

El inesperado momento que vivió Nico Vázquez

En medio de la entrevista, Nico Vázquez empezó a compartir un recuerdo de años atrás vinculado a un encuentro con un hombre y su hijo. De acuerdo a su relato, el adulto se le acercó para pedirle una foto, aun cuando el chico no tenía idea de quién era: “me gustaría que te la saques con mi hijo. él no sabe bien quién sos, pero yo sí, y quiero que la tengas con él porque para mí él es importante en mi vida”, evocó el actor.

Desde el primer momento, la escena le generó una sensación particular, algo que también expresó al aire: “Es raro porque él no sabe quién soy, pero dale, saquémonos la foto”. A medida que avanzaba con la historia, el ambiente en el estudio fue cargándose de una emoción palpable, sin que ninguno de los presentes sospechara lo que estaba a punto de ocurrir instantes después.

La reacción de Nico Vázquez

Mientras avanzaba con la historia, las luces del estudio empezaron a titilar y la salida al aire se cortó por algunos segundos. El impacto fue instantáneo: Matías Martín no pudo ocultar su asombro, mientras que Nico Vázquez, lejos de alterarse, interpretó lo ocurrido desde una perspectiva distinta.

No sé si quiere que lo cuente o me está diciendo que frene”, expresó el actor, atravesado por la emoción. Instantes después llegó el dato que terminó de cargar de significado la escena: el niño al que se refería se llamaba Santiago.

Yo le pedí a mi hermano tres minutos antes: ‘necesito darte un abrazo’. y viene este santi, como si fuera mi santi”, relató. Para Nico Vázquez no existieron interpretaciones posibles: lo que pasó fue un mensaje directo de su hermano, una manifestación de que, aun sin estar físicamente, continúa cerca suyo y presente en los instantes más sensibles de su camino.

