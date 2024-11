Pampita contó con qué detalle romántico la sorprendió Martín Pepa en medio de su viaje. 

Consultada acerca de si una de sus principales cualidades era saber perdonar, Carolina negó con que “creo que tengo otras cosas, pero si hay que perdonar, perdono porque la vida hay que vivirla sin mochilas de ningún tipo. Las puertas están siempre abiertas para los padres de mis hijos, los hermanos de mis hijos, las madres de hermanos de mis hijos... Para todos. Tenemos que ser una gran familia”.

image.png

Luego de la entrevista con Susana Giménez, la modelo reveló que “me trató súper. Yo la amo, soy fan de ella”. En cuanto al polémico comentario que tuvo la conductora para con el papá de su hija Ana, opinó: “Yo sé que lo dice en joda”.

Los detalles de la relación entre Pampita y Martín Pepa

Luego de contar cuál fue el motivo de la separación de Roberto García Moritán, Susana supo que Pampita no quería dar mayores detalles al respecto, por lo que optó por indagar en su nueva relación. Si bien la modelo se mostró cautelosa y aclaró que “se están conociendo”, deslizó que al empresario lo conoce desde hace muchos años, cuando vivía en La Pampa.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pampita (@pampitaoficial)

Con ese dato, la conductora le preguntó si eran muy chicos en ese momento, a lo que Caro respondió: “No, no éramos tan chicos (cuando nos conocimos), pero jamás nos miramos con otra intención. Porque yo estaba en pareja y él también, así que no se nos ocurrió de ninguna manera”.

Luego, admitió que la primera salida fue en público y no pasó desapercibida, por lo que todos hablaban de aquella cita cuando “aún no había pasado nada” entre ellos. “Me invitó al Teatro Colón a ver a Piazzolla, que yo soy muy fan”, explicó Pampita.

Además, la modelo expresó que “me mandó muchas flores muchos días. Llegó de repente y no voy a desaprovechar la oportunidad de conocer a una persona que tiene ciertas virtudes que a mí me interesan y a él también. Vive en muchos lados, pero acá no vive. Nunca tuve una relación a distancia”.

Y agregó que “vive en muchos lados pero acá no vive. Nunca tuve una relación a distancia, así que… toda la vida quise estar abrazada todos los días, ver series los findes pegada y pegada, y me fue pésimo. Así que vamos a apostar por algo nuevo”.