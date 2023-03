Premios Oscar: todos los ganadores de la noche

Ricardo Darín en los premios Oscar (2).jpg Ricardo Darín en los premios Oscar

En una extensa introducción, Kimmel repartió chistes para James Cameron y Tom Cruise, ausentes en la velada: "Los dos que más insistieron en que volvamos a los cines, hoy no están acá". Cruise, por estar en el rodaje de "Misión Imposible: 7". En el caso de Cameron, no se conoció el motivo.

Los ganadores

La película de los Daniels se llevó, además, el Oscar a Mejor Dirección, Mejor Actriz (Michelle Yeoh, primera asiática en obtener este galardón), Mejor Guion Original, Montaje (con complicadas escenas de artes marciales), Mejor Actor de Reparto (Ke Huy Quan) y Mejor Actriz de Reparto (la experimentada Jamie Lee Curtis).

La otra gran vencedora de la velada fue el drama bélico alemán "Sin novedad en el frente", que se alzó con cuatro estatuillas, entre ellas a Mejor Película Internacional, con lo que terminó así con el sueño de "Argentina 1985", de Santiago Mitre, de obtener el tercer Oscar de la historia para nuestro país.

El vietnamita Ke Huy brindó un emotivo discurso, al borde de las lágrimas: "Este es el sueño americano", dijo al recordar su viaje en barco y su estadía de un año en un campo de refugiados antes de convertirse en actor.

Otro momento que llamó a las lágrimas fue cuando Brendan Fraser ganó su Oscar como Mejor Actor, en su regreso al cine gracias al director Darren Aronofsky, quien lo convenció para que protagonizara "La ballena", cinta que también se llevó la estatuilla a Mejor Maquillaje.

Premios Oscar.jpg Premios Oscar

El director mexicano Guillermo del Toro conseguía su tercer Oscar con "Pinocho", bajo producción de Netflix, como Mejor Película de Animación. En años anteriores, se había llevado el galardón con "La forma del agua" en las categorías Mejor Película y Mejor Dirección, además de haber sido nominado por "El laberinto del Fauno" y "El callejón de las almas perdidas".

Como Mejor Documental ganó "Navalny", de Daniel Roher, en lo que pareció un premio más político que cinematográfico por el filme que narra la vida de Alexei Navalny, el opositor ruso que se encuentra preso en Moscú y que años antes había sido envenenado, quedando al borde de la muerte. Su esposa, Yulia Navalnaya, recibió el Oscar y desde el escenario le envió un mensaje a su marido.

También pasó el clásico In Memoriam, que recuerda a los miembros de la industria fallecidos durante el último año. En esta ocasión, con presentación de John Travolta y musicalizado por Lenny Kravitz, pasaron, entre otras, las imágenes de Olivia Newton John, Ray Liotta, Jean Luc Godard, Gina Lollobrigida, Vangelis, James Caan y Raquel Welch.

El movimiento #OscarsSoWhite ("Oscars tan blancos") de 2015 reclamó mayor y mejor representación racial en los premios; el #MeToo nacido en 2018 denunció los abusos machistas en la industria. El histórico error de Faye Dunaway y Warren Beatty que declararon, por segundos, ganadora como Mejor película a "La La Land" en vez de a la que sumó más votos, "Luz de luna", arruinó el final de la ceremonia de 2017.

Lista completa

- Mejor película: "Todo en todas partes al mismo tiempo".

- Mejor dirección: Daniel Kwan y Daniel Scheinert ("Todo en todas partes al mismo tiempo").

- Mejor actor: Brendan Fraser ("La ballena").

- Mejor actriz: Michelle Yeoh ("Todo en todas partes al mismo tiempo").

- Mejor actor de reparto: Ke Huy Quan ("Todo en todas partes al mismo tiempo").

- Mejor actriz de reparto: Jamie Lee Curtis ("Todo en todas partes al mismo tiempo").

- Mejor guion original: "Todo en todas partes al mismo tiempo".

- Mejor guion adaptado: "Ellas hablan".

- Mejor fotografía: "Sin novedad en el frente".

- Mejor edición: "Todo en todas partes al mismo tiempo".

- Mejor diseño de producción: "Sin novedad en el frente".

- Mejor diseño de vestuario: "Pantera Negra: Wakanda por siempre".

- Mejor maquillaje y peinado: "La ballena".

- Mejores efectos visuales: "Avatar: El camino del agua".

- Mejor sonido: "Top Gun: Maverick".

- Mejor banda sonora: Volker Bertelmann por "Sin novedad en el frente".

- Mejor canción original: Chandrabose y M.M. Keeravaani por "Naatu Naatu" ("RRR").

- Mejor película internacional: "Sin novedad en el frente" (Alemania).

- Mejor película animada: "Pinocho de Guillermo del Toro".

- Mejor documental: "Navalny".

- Mejor cortometraje: "An Irish Goodbye".

- Mejor cortometraje animado: "The Boy, The Mole, The Fox and The Horse".

- Mejor cortometraje documental: "The Elephant Whispers".