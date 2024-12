Qué dicen los chats de Wanda Nara con la China Suárez: los detalles. 

“Jamás la voy a perdonar, hasta que no diga públicamente que mintió”, es una de las filosas frases sobre las que China Suárez hace referencia a Pampita en confidencia con Wanda Nara, según los chats publicados por la empresaria en sus stories de Instagram.

image.png

En otras partes de las conversaciones, se puede leer que la actriz incluso asegura que el hijo mayor de Benjamín Vicuña y Pampita quería vivir con ella y el actor. “Que venga y se deprima solita en un hotel”, lanzó.

A lo que Wanda Nara contesta con un audio de 41 segundos no compartido. Lo que le da pie a la China Suárez de continuar desahogándose: "El más grande quiere vivir con nosotros. Ya lo planteó. Qué paja Dios mío la gente así. Tu mejor consuelo es tu familia y que sos feliz".

Más abajo en su chat, China describe una tensa situación con Pampita: “A mí me ahorcó. Me quería matar. Y no dije nada porque Benja me lo pidió por los hijos. Aunque después cuando él se dio cuenta de lo mala que era nos arrepentimos. A mí me da igual que la gente me quiera. No hago nada para aparentar”.

image.png

En la siguiente captura publicada por la conductora, aunque no se ve el inicio de la conversación, se entrevé que hablan de los hijos de Pampita y Vicuña. "Por qué no los manda con las niñeras que dicen que tienen o con un familiar", pregunta la blonda. A lo que la respuesta es "Obvio. Le pagan su pasaje en business. Cómo no va a venir".

“Ni muertaaaa permito eso", escribe Wanda Nara. Pero las que quejas de su interlocutora no terminan allí: "Porque vienen con la niñera chilena que es un amor. Pero ella dijo que sin ella no viajan. Una genia jajaja".

La China Suárez iniciará acciones legales contra Wanda Nara

Marcela Tauro en Intrusos confirmó que la China Suárez tomará acciones legales contra Wanda Nara tras las declaraciones de esta última en la entrevista que brindó a Susana Giménez.

Según Tauro, la actriz considera falsas las afirmaciones de Wanda y aseguró que los chats presentados durante la polémica no reflejan la realidad. “La China está indignada porque siente que se está manchando su imagen de manera injusta y con información manipulada”, sostuvo la periodista, quien también señaló que el equipo legal de la actriz ya trabaja en una demanda por daño moral y violación de la privacidad.