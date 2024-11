Qué dijo Guillermo Francella sobre la crisis con Marynés Breña tras 38 años juntos. 

En una nota con Intrusos, el actor reveló que “ me ha llamado todo el mundo y estoy con una película muy difícil, 12 o 13 horas de rodaje por día”. Y si bien comenzó asegurando que “ no pasa nada ” y “está todo bien”, con el correr de la charla, terminó confirmando la crisis .

En diálogo con Intrusos, el intérprete señaló que “no hay nada raro, somos una familia hermosa, con mi mujer, con mis hijos... Hoy hablé tres veces con Marynés, no hay ninguna rispidez, no hay ninguna crispación”.

A pesar de que la estrategia de Francella este viernes parecía la misma, una pregunta del cronista del ciclo conducido por Florencia de la V lo obligó a abordar directamente el tema. “¿No están separados?”, quiso saber el movilero. Y allí, el actor de Brigada Cola se sinceró: “Bueno, como todo matrimonio... Yo llevo 38 años entre noviazgo y matrimonio, y estas mesetas que ocurren...”.

image.png

Y agregó que “pero creo que se exacerbó todo y creo que mínimamente debo contestar, ustedes han sido muy respetuosos conmigo, pero se mezcló todo, metieron a mi hermano, pobre... No todo el mundo tiene por qué bancarse que le pongan una cámara. Yo, por ejemplo, ahora te vi acá esperando y me acerqué, pero muchas veces ya arranca con la cámara prendida. Y eso te mata”.

Luego, volviéndose a enfocar en su situación matrimonial, y confirmando la información dada a conocer en un principio por Varela, el artista indicó que “espero que sea una crisis pasajera, como tiene que ser... El tiempo lo dirá. Estamos muy cerca, muy unidos. Festejamos el cumpleaños de Nico juntos, Y este aniversario no lo pudimos festejar porque yo estaba filmando en España y ella estaba de viaje con su hermana. No hay nada malo. Ella ahora está acá, en el país”.

Por último, Francella añadió que “se ventiló algo que no imaginé que no se iba a ventilar, pero cuando uno es tan conocido no queda otra que enfrentar las circunstancias”.

La historia de amor entre Guillermo Francella y Marynés Breña

La historia de amor entre Francella y Breña comenzó en septiembre de 1987, en la fiesta de cumpleaños de Ricardo, el hermano del actor. Ella era azafata y la mejor amiga de la mujer del agasajado. En realidad, fue una especie de cita a ciegas que terminó de la mejor manera.

image.png

Tiempo atrás, Francella había contado en una entrevista que “nunca me banqué mucho las presentaciones. Fue bastante fortuito. Era el cumpleaños de mi hermano, me habían dicho que me querían presentar a alguien. Me senté frente a frente en la misma mesa y tuvimos una relación divina de entrada. Es una compañera de fierro”.

Y además había asegurado que “es mi compañera de toda la vida. Era muy mocosa cuando nos conocimos. Compartimos mucho y lo que es más importante, nos hemos adaptado al paso del tiempo”.

En septiembre de 1989, la pareja se casó y disfrutó de una luna de miel en Nueva York, Los Ángeles, Las Vegas y un crucero por el Caribe. Él tenía 34 y estaba en pleno éxito con la comedia De carne somos, ella 23 y estaba decidida a formar una familia con aquel hombre.