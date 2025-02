¿Qué le pasó a Mariela Fernández, conductora en Crónica TV?

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/porquetendencia/status/1894434495115469022&partner=&hide_thread=false "Mariela Fernández":

Por este momento en Crónica TV pic.twitter.com/wZYEM5GnAJ — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) February 25, 2025

En medio del caos técnico, se escuchó su comentario abrupto: "No me presento, la pu... madre, están mal las cucarachas entonces, bueno, pero que no me cag... a pe...".

Después de la intervención del periodista deportivo, Chapur concluyó la sección y cedió la palabra a su colega para el reporte del tráfico. Con una expresión grave, Fernández volvió a tomar el control de la transmisión: "Veintitrés grados la actual en la ciudad de Buenos Aires, vamos a repasar los accesos. Habían dicho la temperatura, pero vamos con los accesos". Hasta ahora, la periodista no ofreció su explicación acerca de por qué se retiró de la transmisión.