image.png

Quién es el padre del hijo de Morena Rial: todos los detalles

Matías Ogas tiene 20 años y se dedica al boxeo, con intenciones de ser profesional en el deporte. En diálogo con Ciudad Magazine, Rial dijo: “Lo conocí por medio de un amigo. Es boxeador y se está preparando para ser profesional. Lo vi boxear, es muy bueno en lo que hace y es difícil de tirar. A mí, mucho el boxeo no me gusta, pero lo acompaño. Me da impresión”.