sábado 13 de diciembre de 2025

13 de diciembre de 2025 - 11:41
Espectáculos.

Revelan quién sería la tercera en discordia entre Sergio Agüero y Sofía Calzetti

Una versión sobre una supuesta traición del Kun Agüero volvió a instalarse este miércoles y sumó nuevos datos en las últimas horas.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Sergio Kun Agüero y Sofía Calzetti.

Sergio Kun Agüero y Sofía Calzetti.

En la mañana del miércoles 10 de diciembre, una versión vinculada a la vida privada de Sergio “Kun” Agüero y Sofía Calzetti tomó fuerza en medios y redes sociales. El rumor indicó una supuesta infidelidad del exjugador hacia su pareja, ocurrida tiempo atrás, que habría provocado una crisis sentimental.

La información surgió mientras ambos se encuentran en Punta del Este junto a Olivia, su hija de menos de un año. Aunque la pareja negó de manera inmediata cualquier tipo de separación, el tema continuó en agenda con la aparición de nuevos datos.

El origen del rumor y la palabra del periodista

El encargado de difundir la versión fue el periodista Juan Etchegoyen, desde su ciclo Mitre Live. Tras el impacto inicial, el comunicador amplió la información y aseguró que sus fuentes sostienen la existencia de un episodio puntual que involucraría a una tercera persona.

Etchegoyen remarcó que, pese a los desmentidos públicos, mantiene su postura informativa. Según expresó, la información llega desde alguien cercano al entorno de la pareja y con conocimiento directo de los hechos.

De acuerdo a lo relatado por el periodista, el episodio que originó el conflicto se habría dado durante un viaje del Kun Agüero a Miami. En ese contexto, el exfutbolista habría concretado un encuentro con una influencer con la que mantenía conversaciones previas por redes sociales.

Siempre según esta versión, el contacto no surgió de manera espontánea, sino a través de una persona que ofició de nexo entre ambos. El encuentro se habría dado en un marco privado y lejos de la mirada pública.

El nombre que reaviva viejas polémicas

Uno de los datos que más repercusión generó fue la identificación de la supuesta tercera en discordia. Etchegoyen mencionó a , influencer que ya había quedado envuelta en un escándalo previo con una figura de la Selección argentina.

Agustina Kogan
Agustina Kogan.

Agustina Kogan.

El nombre no pasó inadvertido en el ambiente del espectáculo y el fútbol, ya que meses atrás había protagonizado un fuerte cruce en redes con la pareja de Lautaro Martínez, lo que la ubicó en el centro de la polémica mediática.

Mientras Agüero y Calzetti sostienen que no existe ruptura ni conflicto, el periodista afirmó contar con más información y posibles pruebas que respaldarían su relato, aunque aclaró que aún no las difundió.

