Rodrigo De Paul denunció penalmente a Camila Homs y a su ex suegro

Todo inició tras la frustrada caravana del martes 20 de diciembre con motivo de los festejos por el Mundial. La misma se retrasó, y provocó que De Paul no llegue a la hora pactada para volver a verse con sus hijos, a quien no tenía cerca desde hace un mes. El cambio de planes por los inconvenientes en la caravana no le cayó bien a Homs, con quien el jugador terminó acordando que vería a Bautista y Francesca al día siguiente.

Así, todo estaba claro y Rodrigo De Paul pasó gran parte del miércoles 21 junto a sus hijos, y luego Francesca le pidió que la lleve al recital de Tini, quien se iba a presentar esa noche en el Campo Argentino de Polo. El mediocampista le cumplió el pedido a la menor, pero Camila Homs no se lo tomó bien, y cuestionó fuertemente a su ex al ver imágenes de su hija en el show.

En cuanto a los mensajes cruzados, se puede leer en primer lugar lo que le envió De Paul a Homs: “Ya decidiste que no venga a la final del mundial”. Y luego lo que Camila le contestó: “Creéte eso para no creerte lo sorete que fuiste y tu capricho valió más que ese momento”. Luego, le hizo una referencia solapada a Tini: “Ya te dije. Que no se me cruce y que no se cruce con mis hijos. Nada más. Todavía no me conocés vos a mi. Te juro que no me conocés. Y tampoco conocés a la gente que me rodea. Así que cerrá bien el orto”.

“Merecés lo peor vos. No te pienso cruzar así que no sé cómo harás para ver a tus hijos. Me voy a encargar de que el mundo entero te conozca por lo mierda que sos, más que por ser campeón del mundo. Quedate bien tranquilo. No vas a tener paz”, indica otro duro mensaje de Camila para Rodrigo de acuerdo a lo que consta en la denuncia.

A su vez, en la misma denuncia se han presentado unos mensajes que le habría enviado Horacio Homs, papá de Camila, a Rodrigo el pasado 13 de junio, cuando aun se estaba disputando legalmente la separación entre el futbolista y la modelo. Luego de una serie de insultos para con De Paul y su madre, Homs padre le dijo: “Ya vas a conocer a Horacio Homs”

Y por otra parte, en la denuncia consta que Camila también habría amenazado a Tini Stoessel por medio de Instagram -y no por WhatsApp, como se dijo en un momento-, lo que llevó a la cantante a que la bloquee. “Que no te cruce porque vas a terminar mal”, habría sido el mensaje.