Rosalía brilló en su show en Buenos Aires a pura emoción. 

Rosalía va por la segunda y última noche en el Estadio Movistar Arena donde, con entradas agotadas, se despedirá del fandom argentino a fuerza de eclecticismo, un dominio del multigénero único y canciones para bailar, llorar y cantar a los gritos.

El setlist recorrió las canciones de su último álbum como “La Combi Versace”, “Hentai”, “Como un G”, “Chicken Teriyaki” o “Saoko”, para volver a temas de su disco “El mal querer” y otros singles que lanzó en conjunto con otros grandes artistas: “Con altura”, su canción con J Balvin, “TKN” con Travis Scott y “Yo x tí, tu por mí”, de Ozuna.

Impactante Rosalía brilló y conquistó Argentina. Twitter

También ofreció una reversión de “Perdóname”, un clásico de reggaetón del grupo panameño La Factoría y su último lanzamiento que se posicionó como la canción del verano europeo y rompió todos los charts en el mundo, “Despechá”.

Rosalía sorprendió al público argentino

“Pienso en tu mirá”, llegó luego de unas emotivas palabras que Rosalía tuvo para su público en Argentina: “Mi anterior gira, ´El mal querer´, la abrimos aquí. Y me acuerdo tener la sensación de que por primera vez en mi vida, fuera del lugar del que yo soy, me acogían así. Valoro mucho el cariño que me disteis. Tanto amor, nunca me había pasado. Así que muchas gracias por hacerme sentir tan querida”, aseguró la artista entre lágrimas.

Además, Rosalía tuvo varios homenajes a nuestro país y momentos emotivos durante su show. Por ejemplo, hizo su propia versión de “Alfonsina y el mar”, tema del folclore nacional que fue popularizado nada menos que por Mercedes Sosa.