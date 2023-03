Rusherking alimentó los rumores de crisis con la China Suárez

image.png

Los fans de Rusherking aseguran que está separado

"Foto de separado", expresó una fan, antes de que Rusher abriera hilo de ese emoji que se llevó tanto la atracción de todos, invitando a sus seguidores a sumarse a su "mood".

image.png

“Están separados pero se pueden reconciliar. Él hizo un recital, pero la canción principal que está promocionando, la del casamiento no la cantó. Había una pasarela preparada para que la atraviese la China Suárez y nunca se usó”, aseguraron en el ciclo de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Es importante mencionar que tanto Rusherking como la China Suárez no han confirmado ni desmentido los rumores de crisis en su relación. Por lo tanto, hasta que ellos no hablen al respecto, no se puede afirmar con certeza si efectivamente están atravesando una crisis o no.