Rusherking habló de los rumores de compromiso con la China Suárez

El cantante de "Vos" aclaró que está muy bien por el momento con la China: "Seguimos muy bien. ¿Eh? No, estamos muy bien de novios, enamorados, tranquilos así que todo muy bien". A su vez, Rusherking se refirió a su gran fanatismo por Justin Bieber.

"Siempre hago la que me pinta. De hecho, no todos mis temas son románticos, sino que también hago trap, balada, pop, R&B. Depende de lo que sienta en el momento y cómo van saliendo las canciones. La música que más escucho es pop y R&B. Me gusta mucho Drake, Justin, The Weeknd", admitió.

En esta línea, detalló: "Me encantaría compartir escenario con Justin algún día, sería un sueño. Es el artista que escucho desde que tengo uso de razón y hoy en día lo sigo escuchando. Me sé todas sus canciones y me encanta lo que hace. Además, tiene una gran tendencia a apoyar la música latina, como con Despacito con Luis Fonsi y Daddy Yankee".