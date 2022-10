Se filtró el video de Icardi retenido por la seguridad del edificio de Wanda

Hace pocos días, Mauro Icardi regresó a Buenos Aires con el objetivo de volver a conquistar a Wanda Nara, quien le había pedido el divorcio. No obstante, al arribar al Chateau Libertador le sucedió algo que no estaba entre sus planes: los guardias se seguridad no le permitieron el ingreso por pedido de su ex. Enojado, aguardó en la puerta hasta que ella autorice el ingreso, y toda la escena quedó filmada.