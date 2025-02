Shakira suspendió su show en Perú y preocupa su salud: ¿Qué le pasó?

Además, pidió disculpas a los miles de seguidores que esperaban verla en el escenario. La gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran , su primera en varios años, arrancó la semana pasada en Brasil y llegó este fin de semana a Perú . Sin embargo, la artista explicó que los médicos le aconsejaron no presentarse, lo que motivó su mensaje desde el centro médico donde se encontraba.

Qué dice el posteo con el que Shakira suspendió su show en Perú

“Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento. Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche”, manifestó Shakira.