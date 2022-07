Shawn Mendes suspendió su gira para atender su salud mental. 

El cantante canadiense contó que “después de hablar con mi equipo y los profesionales de la salud, necesito tomarme un tiempo para sanar y cuidar de mi mismo y de mi salud mental ante todo. Tan pronto como haya más actualizaciones, prometo que los haré saber. Los quiero, chicos”.

El joven publicó un comunicado en sus redes sociales y sorprendió a sus fans en donde le desearon que tenga una pronta recuperación. La decisión del cantante obligó a posponer sus próximas 13 presentaciones.

Su primera gira comenzó en 2014 como telonero de Austin Mahone y continuó en 2015 con el lanzamiento de su primer álbum, Handwritten. A partir de allí y tras su rotundo éxito siguió en 2016 con Shawn Mendes World Tour; en 2017 con el Illuminate World Tour; y 2019 con Shawn Mendes: The Tour.

Posteriormente, lanzó el disco Wonder en 2020, con una gira planificada para 2022. Sin embargo, los 2 años de descanso no fueron suficientes tras mantenerse en movimiento desde la década anterior.

Esta no es la primera vez que el artista habla sobre su necesidad de tomar un descanso de la vida musical. Incluso, durante una entrevista llegó a decir que casi abandona su carrera en donde manifestó que “sí, estuve muy cerca, extremadamente cerca de dejarlo todo. Pero luego me di cuenta de que el problema no estaba en la industria, sino la forma en que yo me movía en ella. Permití que la industria controlara lo que hacía, en lugar de ser yo quien estuviera al mando de mi vida”.

Shawn Mendes concientizó sobre la violencia armada

Durante el festival iHeartRadio Tango 2022, Shawn Mendes se tomó un momento mientras estaba en el escenario de su último concierto e incitó a sus fanáticos a revisar su publicación en las redes sociales acerca del apoyo a la organización sin fines de lucro Everytown para poner fin a la violencia armada en Estados Unidos.

Según dijo el cantante, llevan el color naranja para crear conciencia sobre el fin de la violencia armada. Tras decir esto, instó a la multitud a ver su publicación en Instagram sobre su asociación con Everytown. La organización es un movimiento que tiene más de 8 millones de madres, alcaldesas, sobrevivientes, estudiantes y gente común que trabaja para poner fin a la violencia.

Un día antes de dicho concierto, Mendes compartió en su cuenta personal de Instagram una publicación con un fondo naranja en la cual alentaba a sus seguidores a decirles a los senadores que tomen medidas sobre la seguridad de las armas, concientizando a todos sus fans al respecto y ganándose el reconocimiento de su gente.