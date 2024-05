Silvina Escudero se quebró al hablar sobre su embarazo perdido: qué dijo. 

Silvina Escudero relató que “perdí un embarazo de catorce semanas. Con mi marido estamos hace cinco años y medio en la búsqueda. Hay personas a las que le es fácil y otras a las que no. Y bueno, me costó un montón”.

Y agregó que “es un duelo que es tan silencioso, tan personal y tan solitario”.

En ese sentido, Escudero reflexionó que “nadie lo quiere contar. Y por lo general, la mujer se guarda, se encierra y transita todos sus cambios corporales y todo su duelo en la intimidad”.

Y continuó con que “me honra hablarlo porque me honra mi embarazo y mi bebé. Yo hablo un montón, lo nombro un montón en mi intimidad con mis amigos y mi marido, lo nombro constantemente”.

“El dolor es inevitable. La tristeza es intransferible. Por más que uno tenga empatía, la verdad es que lo que vive cada uno y la emoción de cada uno es intransferible, es personal y privada”, expresó Silvina.

Por último, la actriz dijo que “el que me sigue en redes sabe que trato de mostrar el empuje de la vida. Soy positiva, pero esta vez me caí fuerte y me costó muchísimo levantarme”.

Qué le pasó a Silvina Escudero

En LAM, Ángel de Brito informó en enero que “mucha gente se está preguntando por sus salud hace mucho tiempo, ella desapareció, dejó de trabajar en el año 2019 y se alejó de los medios, dejó de hacer teatro y prácticamente todo”.

Luego, el conductor aclaró que “estaba buscando ser mamá, esto que voy a contar lo hablé con Silvina mucho tiempo, me pidió que lo cuente porque la bombardean a mensajes y todavía no se siente fuerte para salir a contarlo”.

De Brito detalló que “está muy triste, Silvina estaba embarazada, me había enterado, le escribí, me lo confirmó muy contenta, estaba esperando que se cumplan los tres meses, y cuando llegaron me dijo esperamos un poco más no voy a entrar en detalles pero en la semana 14 perdió el embarazado y este es el tema que la tenía tan alejada”.

Y añadió que “primero se decidió como proyecto familiar a buscar un bebé con tratamiento, con su marido. Finalmente llegó, se escondió un tiempo porque no quería que se le vea la pancita y después el embarazo se interrumpió”.