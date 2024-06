Sofía Jujuy Jiménez confesó que está saliendo con alguien: ¿quién es?

La jujeña confesó que “estoy conociendo a una persona que no es de los medios . Estoy muy tranquila. No es famoso , pero tal vez lo vamos a hacer famoso ahora porque a mí ya me pasó de estar con alguien que no es conocido y, de repente, se le suben los humos”.

Además, Sofía manifestó que “no quiero quemar nada porque, ¿viste cuando estás conociendo a alguien? O sea, a mí me pasó que yo estuve chongueando, conociendo gente, tenía una cita, tenía otra, me animé como a conocer. Y de repente, conocí a este que fue como que a todas las otras velitas las dejé ahí”.

image.png

Sobre la persona en cuestión, Jiménez reveló que “el pibe es inteligente, me gusta que puedo charlar de todo. Emocionalmente, el pibe expresa lo que siente, transmite, comunica. Y a mí me gusta eso, poder hablar las cosas. Es administrador de empresas y tiene su propia marca”.

Sin embargo, la influencer aclaró que “yo estoy contenta, tranquila y disfrutando. Soltera todavía, o sea, no estoy de novia. Todavía no quiero ponerle ese título porque me da miedo. Me da pánico ese título”.

Qué dijo Sofía Jujuy Jiménez sobre los rumores de romance con Rodrigo de Paul

Tras ser consultada sobre los rumores de romance con Rodrigo de Paul, Sofía admitió que “es verdad que estuve en el cumple pero no tuve ningún contacto con ellos, yo estaba en otra con mis amigos, no los conozco”.

“¿De Paul no te tiró los perros?”, le preguntó sin filtros Rodrigo Lussich a lo que la modelo respondió sin filtros que “no, lo saludé de lejos, solo le dije ‘feliz cumpleaños’, ni hablé con él”.

Y añadió que “vi esos títulos en las notas y dije nada que ver, estoy conociendo a otra persona que nada que ver con los futbolistas”.