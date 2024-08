Sofía Jujuy Jiménez se filmó llorando y preocupó a sus seguidores. 

A través de su cuenta de Instagram, donde la siguen más de un millón de personas, la actriz reveló que compró un nuevo producto que no cumplió con sus expectativas . “¡ Qué bronca ! Miren esto o sea... se me sale todo. ¡Quiero llorar! ”, expresó al ver su tender roto y su ropa en el piso.

Visiblemente afectada por la situación, la ex pareja de Juan Martín del Potro intentó motivarse para salir adelante y señaló: “Soy literalmente yo en mis vínculos amorosos, necesito ayuda. Esto no va a ser más fuerte que yo”.

Acto seguido, gracias a la colaboración de la gente que la sigue, la joven logró solucionar el problema y se emocionó: “¡Me terminé lastimando un poquito pero bien! ¡Están todos los palitos, flojitos pero están! Gracias por la contención del otro lado, ¡son lo más! No sé qué haría sin ustedes”.

El dramático momento que vivió Sofía Jujuy Jiménez en sus vacaciones

A mediados de abril, Jujuy viajó a México para descansar y tuvo un insólito problema que la llevó a manifestar su angustia en las redes. “No les puedo explicar lo que está latiendo mi corazón en este momento”, expresó en aquel entonces.

La influencer contó que “me puse una alarma para que suene, para ir con tiempo a hacer el boarding. Freno por unas bombachitas que me quiero comprar, y cuando voy a pagar me piden el boarding pass y no lo veo”.

Afortunadamente, la modelo logró encontrar su tarjeta de embarque en la riñonera y pudo acceder a la puerta en la que salía su vuelo. “Acá está. La pu... madre. No, no, no. Casi me da algo. Pensé que no iba a poder viajar”, lanzó aliviada.

Además, a fines de mayo pasado, Rodrigo de Paul pasó por Buenos Aires para festejar su cumpleaños antes de concentrarse en la Copa América, y lo hizo con una explosiva fiesta en Puerto Madero repleta de influencers, modelos y muchos amigos. Y entre ellos estuvo Sofía Jujuy Jiménez.

Pasados ya varios días, la modelo jujeña se refirió en Socios del espectáculo (El Trece) a la versión del posible affaire con el futbolista y fue tajante. “Cualquiera que me relacionen... Horrible, no me gustó nada, ni el zócalo, ni que inventen una cosa así, malísimo”, disparó picante.

