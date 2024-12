Sofía Jujuy Jiménez y su confesión al llegar a India: "Sentí miedo"

Romance Sofía Jujuy Jiménez confesó que está saliendo con alguien.

Pero marcó un inconveniente: “El agua caliente no funcionó y nos bañamos con agua fría, rapidito”, y tras degustar un plato típico de arroz con pollo condimentado al estilo local. Inés bromeó al decir: “Es muy picante. Cualquier cosa comemos arroz blanco y ya”.

Sofía Jujuy Jiménez y su travesía

En sus historias, confesó que no investigó mucho antes de viajar: “Reconozco que minutos antes de aterrizar no tenía ni idea dónde veníamos exactamente. No soy de googlear previamente los lugares cuando viajo. Me gusta llegar, charlar con gente local e ir descubriendo el destino”.

La conductora oriunda de nuestra provincia dijo que admira la cultura india: “Obviamente que de la India escuché mucho, porque es un lugar que soñaba conocer desde que me metí en el mundo más espiritual y amé su filosofía. Hay gente que ama, y gente que se le ocurre venir, o hasta llega a escuchar que llegaron y al otro día cambiaron de destino porque no aguantaron el shock cultural”.

“La primera impresión es fuerte. Empezando por el idioma, después las comidas mega condimentadas. Los olores son diferentes, la vestimenta es súper alegre, colorida, y todo el caos. Al menos así se siente para uno que no está acostumbrado. Las bocinas suenan todo el tiempo, sin parar”, dijo tras sus primeras horas.

“Esto es lo primero que me sale contarles… Recién llegamos hace unas horas… Mi reflexión en este momento es, ¿podré este tiempo?, ¿aguantaré dos semanas acá?”, pero cerró: “Hasta sentí un poco de miedo por lo desconocido, pero al mismo tiempo, siento mi corazón con tanta paz y amor, que no tengo dudas que será de las experiencias más profundas que pueda vivir!”.