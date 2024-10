Sofía Jujuy Jiménez sorprendió con la noticia más feliz de su vida

La noche del sábado estuvo marcada por momentos de risas, emociones y confesiones inesperadas en la clásica "mesaza" de Mirtha Legrand. Entre los invitados de lujo que acompañaron a la diva de los almuerzos, estuvo la jujeña Sofía Jujuy Jiménez, quien logró captar la atención del público y de los demás comensales no solo por su simpatía, sino por un anuncio que sorprendió a todos.

"Ahora estoy soltera y completamente enfocada en mi trabajo", comenzó diciendo Jujuy, mientras la mirada curiosa de Mirtha no se apartaba de ella. “Estoy por parir un hijo”, afirmó entre risas, lo que generó un ambiente de expectativa en el estudio. Pero lejos de referirse a la maternidad literal, Jiménez habló con gran entusiasmo sobre Mega Trip , su nuevo proyecto: un podcast innovador que también incorpora imágenes y que se lanzará al público muy pronto.

“Mega Trip es un proyecto 360° que siempre quise realizar. Va más allá de un simple podcast, quiero generar un espacio en donde se cuenten historias de mujeres que me inspiran profundamente. Mi objetivo es motivar, acompañar y que a través de estas historias podamos aprender, crecer y sentirnos conectados. Me encanta la idea de llegar al corazón de las personas” , explicó con emoción.

Jiménez no ocultó su entusiasmo y agregó que el proyecto nació del deseo de crear un espacio donde las voces femeninas puedan ser escuchadas y apreciadas. “Siento que todos tenemos algo que contar y que nos puede inspirar a otros. Eso es lo que me motiva, mostrar que no estamos solos y que cada historia es valiosa”, expresó mientras los demás invitados asentían con admiración.

Un homenaje a su madre

Para sorpresa de muchos, Sofía también reveló que el primer episodio de su podcast estará dedicado a una persona muy especial en su vida: su madre. "Mi mamá es la mujer que más me inspira, ella me trajo al mundo y quiero empezar este proyecto rindiéndole un homenaje a su historia. No podría haber elegido un mejor día para lanzarlo, ya que coincide con el Día de la Madre", comentó con una sonrisa que reflejaba la mezcla de emoción y gratitud.

La influencer jujeña no escatimó en detalles sobre lo significativo que es este paso en su carrera profesional y personal. “Es un proyecto que lo llevo en el corazón desde hace mucho tiempo. Hoy se hizo realidad y poder compartirlo me hace inmensamente feliz”, concluyó.

La aprobación de Mirtha

Mirtha Legrand, siempre atenta a las novedades de sus invitados, no tardó en elogiar la iniciativa de Jujuy Jiménez. "Es admirable ver cómo las nuevas generaciones logran transformar sus sueños en proyectos reales que inspiran a los demás. ¡Te felicito, querida!", le dijo la conductora, generando una ovación en el estudio.