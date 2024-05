Sofía Jujuy se refirió al amor nuevamente: ¿Qué dijo?

En esa línea, la modelo respondió algunas preguntas vinculadas al afecto. “¿En qué momento estás? ¿En conocer gente y no enamorarte?” , la interrogaron.

Lla modelo se sinceró y aseguró que le "encanta el amor".

“Exacto, esa es mi idea. Vengo conociendo gente en el último tiempo, me abrí y me permití explorar mi sexualidad también y me encontré con diferente tipo de personas”, señaló la modelo.