Taylor Swift es la primera artista en ocupar los diez puestos de Billboard. 

El disco devolvió a Taylor Swift al terreno del pop, luego de una serie de trabajos en los que había explotado su faceta folk. En simultáneo, la artista también está logrando un gran éxito con la reedición de sus seis primeros discos, los cuales relanzó para poder manejar sus derechos de autor.

“Anti-Hero” encabeza la nómina. Y le siguen: “Lavender Haze”, “Maroon”, “Snow on the Beach” junto a Lana del Rey, “Midnight Rain”, “Bejeweled”, “Question...?”, “You're On Your Own, Kid”, “Karma” y “Vigilante Shit”.

Leyenda Las diez canciones que la estrella pop posicionó en la cima del ranking pertenecen a su nuevo disco “Midnight”. Twitter

Por otro lado, en el puesto 13, 14 y 15, figuran “Mastermind”, “Labyrinth” y “Sweet Nothing”, respectivamente.

El éxito del álbum de Taylor Swift y una gira mundial

“Midnights” había sido publicado el pasado 21 de octubre y desde el primer día se ubicó en la cima de los principales álbumes, y convertirse en el disco más reproducido en un día. Según había contado en su momento la propia artista, los 13 temas que conforman la placa narran la historia de 13 noches de insomnio padecidos por ella.

La cantante anunció una gira de éxitos en la que repasará toda su carrera, pasado y presente. La gira llamada “The Eras Tour” tendrá lugar durante la primavera y el verano en grandes estadios de Estados Unidos.

Comenzará el 18 de marzo en Glendale y terminará el 5 de agosto en Los Ángeles. Próximamente se anunciarán fechas en otros países, “tan pronto como se pueda”, según el comunicado.

Además, esta gira tendrá teloneras y teloneros de lujo: Paramore, beabadoobee, Phoebe Bridgers, girl in red, MUNA, Haim y Gayle, entre otros.