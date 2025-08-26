The Beats presenta en Jujuy "A través del Tiempo": dónde comprar las entradas

Este 2025 es el momento perfecto para volver a revivir en un mismo escenario el movimiento musical y cultural más relevante de todos los tiempos, “The Beatles”, de una manera original como sólo The Beats puede lograrlo.

La banda se presentará el sábado 6 de septiembre a las 21 horas en el centro cultural Martín Fierro. Podés comprar las entradas ingresando a este link: https://norteticket.com/THE-BEATS-EN-JUJUY-2025/

Liderado por Patricio Pérez (líder fundador) junto a su elenco dan vida en escena a George Harrison, John Lennon, Paul McCartney y Ringo Starr para el placer de todos los amantes del cuarteto de pop rock inglés. El espectáculo musical más importante y premiado del mundo dando vida a “The Beatles” cuenta ya con más de 35 años de trayectoria.

THE BEATS estrena “A Través del Tiempo” la obra teatral- musical que utiliza la única colección completa que existe a nivel mundial de los instrumentos y amplificadores originales que utilizaban Los Cuatro Genios de Liverpool.Para la ambientación de cada acto, además de cambiar los instrumentos según la época que se evoque, cuentan con el vestuario completo que Los Beatles utilizaron entre 1962 y 1970.

The Beats en Jujuy

THE BEATS trae intacta la magia de The Beatles con constante innovación desde 1987 de la mano de sus dos fundadores, Patricio y Diego Pérez. En el año 1996, fue nombrada The Best Beatle Band in the World (La Mejor Banda Beatle del Mundo) por la Beatles Annual Convention de Londres y Liverpool. Fueron elogiados en Inglaterra por Allan Williams (primer manager de los Beatles) quien dijo: “Suenan mejor que los Beatles cuando yo los llevé a Hamburgo” y Allister Taylor (asistente personal de Brian Epstein) que dijo: “Es como si los Beatles nacieran otra vez”. Además, fueron destacados con importantes notas en los diarios británicos Daily Post y Liverpool Echo.

En varias oportunidades fueron invitados por la EMI de Londres para grabar en los emblemáticos estudios de Abbey Road. En su más reciente visita a dichos estudios, THE BEATS realiza su documental rodado íntegramente dentro del histórico predio.

También en Argentina han sido ganadores de “Mejor Musical” en los “Premios Estrellas de Mar” 2020. Han tenido el privilegio de ser nombrados “Personalidades Destacadas de la Cultura por la Legislatura Porteña”.

Con seis discos editados hasta la actualidad, a mediados de 2017, THE BEATS presenta su libro “ 1, 2, 3, 4!” sobre “The Beatles”. El libro cuenta con páginas ilustradas con fotografías que nos sitúan en cada uno de los momentos más destacados de las sesiones de grabación de los cuatro genios de Liverpool. Un exhaustivo análisis sobre la obra musical más importante del siglo XX. Canción por canción (Primera parte de 1962-1965).