Una famosa presentó a su hijo con mucha emoción: "El amor más grande"

Asimismo, la conductora pidió a los medios y al público que respeten la privacidad de su hijo: "Comienza un viaje largo en el que fundamentalmente les pedimos a todos que cuiden cualquier detalle de la vida de nuestro bebé. Es importante para él y para este proceso. Nosotros somos su familia, pero necesitamos el amor y la reserva de todos”.

Agradecida por la oportunidad de ser madre, Lizy escribió: “La vida nos dio la oportunidad de tenerte, de que nos elijas. No podemos garantizarte el resultado, pero te aseguramos que haremos hasta lo imposible para que crezcas lleno de amor y felicidad”.

La carta de Lizy Tagliani a su hijo

En una emotiva carta a su hijo, Lizy continuó: "Nuestra familia empezó a viajar en este universo hermoso de cuidar tus caídas, acompañar tus sueños, cuidar tus noches y jugar tus días. No esperamos nada más de lo que vos quieras darnos. Me llena el alma escucharte decirme mamá o a @sebasnebot papá, pero queremos que sepas que no buscábamos ninguna etiqueta, solo cambiar tu vida y la nuestra para siempre”.

Tagliani concluyó su mensaje insistiendo en la importancia de proteger la identidad y privacidad de su hijo: “Solo queremos ser quienes cuiden tu derecho a ser una personita feliz. Acá estamos para amarte hasta el final, para protegerte, educarte y cuidar tu pequeña historia pasada como el tesoro más preciado, para que ese día en el que quieras saber, tengas el cofre de tu vida bien guardado y ver qué es lo que deseas hacer con él”.

La pareja celebró: "Desde hoy somos PAPA MAMA Y TATI. Te amamos, bienvenido a este hermoso nuevo mundo".

En una entrevista reciente con Telefe Noticias, Lizy habló sobre cómo se están preparando para esta nueva etapa. “Desde hace un tiempo, con Sebas, estamos con los trámites de la adopción. Y finalmente, llegó el momento de la vinculación con una personita. Así que, si Dios quiere, tenemos muchas posibilidades de ser su familia”, detalló Tagliani.

A pesar de la emoción, Lizy recordó que la adopción es un proceso largo y delicado. "Hay algo muy hermoso que me dijo la jueza y que me hizo entender mucho. Ella me dijo ‘Nosotros no les buscamos hijos a las familias, les buscamos familias a niños’. Entonces, el proceso es largo, pero estamos con una gran alegría. Estamos chochos", manifestó Lizy.

Con esta nueva etapa, Lizy y Sebastián inician un viaje lleno de amor y desafíos, comprometidos a brindar lo mejor para su hijo y a disfrutar cada momento de su crecimiento como familia.

