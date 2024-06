Una jujeña "se quiso levantar" a Rodrigo de Paul

Seguido, Ángel de Brito agregó: “Robles no se fue con Mac Allister. Alexis se fue 3.45, primera presa. Como De Paul no enganchó con Jujuy, Robles avanzó y se fue con Rodrigo”.

“Fue un cumpleaños normal como cualquier otro. Estábamos todos ahí con los teléfonos. Yo estuve mucho tiempo en pareja con alguien del fútbol y por eso conozco a todos los futbolistas, representantes y gente del medio. Me sorprende mucho esta información y no me gusta porque sé que él está en pareja y esto perjudica a mucha gente”, arrancó sin vueltas Robles.

En ese sentido, Rocío comentó que el rumor seguramente se generó por su soltería: “Entiendo que haya circulado esto pero no hay ninguna posibilidad de que yo haya estado a los besos en un boliche. Bailé con todo el mundo, pero no pasó nada. De hecho yo me fui con quien llegué, que tampoco viene al caso, pero que nada que ver con el fútbol”.

Robles se encargó de blanquear que no tiene ningún tipo de contacto con Alexis Mac Allister: “Estaba en la misma mesa, pero nada más. No nos seguimos ni en redes. Mi círculo es muy chico y no tengo nada que aclarar. Estoy tranquila con lo que hice y supongo que él con su pareja también”.

