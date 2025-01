Valentina Cervantes habló de la foto con Enzo Fernández que despertó rumores de reconciliación. 

Ante la consulta, la modelo no dudó en contestarle sin vueltas: “Compartiendo momentos con nuestros hijos”, le puso, junto con emojis de corazones. Así, la joven dio a entender que la relación sigue con su ex, pero para que los dos hijos que tuvieron juntos, Olivia y Benjamín, puedan estar con sus padres.

Valentina Cervantes y su despedida con Enzo Fernández: “algunos días hicimos el amor”

Antes de irse a Londres, Valen Cervantes le dio una nota a Pía Show y dio detalles de su separación con Enzo Fernández. La influencer contó que “él tomó la decisión y yo la respeté. Si vos me preguntás qué pasó, no tengo nada para decirte en particular. Solamente creo que él hoy decide enfocarse cien por cien en su carrera, en rendir, en buscarse. Él capaz no se encontraba en su mejor momento como jugador y trató de buscarlo. Hoy por suerte le está yendo bien. Por eso también estoy contenta”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por • • (@valucervantes)

Desde el día en el que Fernández le comunicó su decisión, pasaron 10 días. Y Pía quiso saber: “¿Dormían juntos? ¿Hicieron el amor?”. Cervantes no anduvo con vueltas: “Sí, algunos días. De despedida”, confesó.

Además, la joven relató que “a mí me sorprendió, pero es lo que él quiere. No me voy a atar, no me voy a quedar. Es su decisión. Sí, fue de un día para el otro. Yo lo había ido a buscar al aeropuerto porque terminaba de jugar un partido y ahí tuvimos una charla; hablamos en ese momento.