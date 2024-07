Wanda Nara le pidió el divorcio a Mauro Icardi: los motivos. 

La empresaria que aún no pudo comenzar con las grabaciones de "Bake Off" por un motivo impactante, se habría separado de su marido y actualmente "está en crisis" .

De acuerdo a lo que trascendió desde el entorno de la modelo, la pareja habría sufrido un desgaste en los últimos tiempos que desencadenó el fin de una historia de una década.

Luis Ventura, en su programa “A la Tarde” por América, manifestó que “cuando parecía que todo iba sobre ruedas, hoy se habla de la finalización del matrimonio”.

Como invitada especial, se sumó a la noticia la periodista Marcia Frisciotti -más conocida como Pochi de Gossipeame quien aseguró que ¿se acuerdan de que hace poco se la vio a Wanda charlando con Mauro en las escaleras del Chateau llorando desconsoladamente? Ahí comenzó la crisis”.

Así, la periodista aseguró que no habría terceros en discordia durante este momento de crisis, sino que se trataría de un "desgaste natural" de la pareja. "El wandagate enfermó la relación", declaró.

Y agregó que aunque Wanda sería quien aún intenta salvar la relación, “Mauro está muy enamorado de ella, pero ella no logra superar el Wandagate”, haciendo referencia a la infidelidad que habría cometido el jugador del Galatasaray con la China Suárez.

En ese programa, Diego Esteves, reveló que “la información que tengo es que Wanda Nara habría pedido iniciar los trámites de divorcio en Argentina. Me dicen que Wanda está decidida, me lo cuentan del entorno de Nara y que Mauro no quiere. En esa discusión en el edificio, Wanda le dijo 'hasta acá llegamos´”.

Para terminar de corroborar la ruptura definitiva y terminar del matrimonio, Nara dejó de seguir a Mauro en las redes sociales.

Qué pasa entre Wanda Nara y L-Gante

Como si fuera poco, tras la primicia de la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, el equipo de panelistas de "A la tarde" comenzó a indagar en la posibilidad de un romance entre la celebrity y L-Gante, luego de que ambos fueron vistos juntos durante la noche del domingo en un boliche porteño.

La noticia, revelada por el periodista Fede Flowers en la red social Twitter, generó un gran revuelo, alimentando los rumores de un posible romance entre la conductora y el trapero.

Flowers detalló que ambos fueron vistos conversando de manera cercana y compartiendo besos en la oscuridad del lugar.