Wanda Nara subió fotos junto a Icardi en Ibiza

Hace unos días, se había dado a conocer un audio de Wanda asegurando que se estaba separando de Icardi. "Carmen, yo me vine aquí a Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Estoy organizando eso. Me quedaré unos días más y después vuelvo y te saco el pasaje y todo lo que necesitás", se le oye decir a Wanda, en una conversación con la empleada que la acusó de no pagarle en tiempo y forma. A su vez, en otra parte de la charla, resalta: "Estoy organizando las cosas para el divorcio porque no puedo más y porque le pedí el divorcio".