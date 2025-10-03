Estados Unidos atacó y destruyó otra lancha con supuestos narcotraficantes de Venezuela

Una lancha sospechada de trasladar estupefacientes fue blanco de un ataque de las fuerzas de Estados Unidos este viernes en aguas internacionales cercanas a Venezuela , informó el secretario de Defensa Pete Hegseth . En la acción murieron cuatro individuos señalados por Washington como miembros de redes vinculadas al narcotráfico .

Política internacional. Donald Trump informó un plan para la paz en Gaza y espera la respuesta de Hamas

Hegseth indicó en X que este hecho constituye el cuarto operativo similar en las últimas semanas dentro del “conflicto armado no internacional” contra el tráfico de drogas en el Caribe .

Estados Unidos anuncia un ataque letal contra un barco con drogas procedente de Venezuela.

En su publicación, Hegseth afirmó: “ Esta mañana , por orden del presidente Donald Trump , dirigí un ataque cinético letal contra una embarcación de narcotráfico afiliada a organizaciones designadas como terroristas en el área de responsabilidad del Comando Sur de EEUU . Cuatro narcoterroristas masculinos a bordo murieron en el ataque y ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido".

Luego, continuó: "La operación se realizó en aguas internacionales, cerca de la costa de Venezuela, mientras la embarcación transportaba importantes cantidades de narcóticos, con destino a Estados Unidos para, según sus palabras, ‘envenenar a nuestro pueblo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/RadarAustral_/status/1974159012837892304&partner=&hide_thread=false | AHORA: EE. UU. destruyó una lancha de narcotráfico en aguas internacionales frente a Venezuela, dejando 4 muertos. Según el Pentágono, la embarcación transportaba “una cantidad sustancial de narcóticos” con destino a EE. UU. pic.twitter.com/z1ARn6azbX — Radar Austral (@RadarAustral_) October 3, 2025

El titular del Pentágono afirmó que “la Inteligencia, sin duda alguna, confirmó que esta embarcación estaba dedicada al tráfico de estupefacientes, que las personas a bordo eran narcoterroristas y que operaban en una ruta marítima conocida por el tránsito de drogas”.

Confirmación del operativo y amenazas de Washington

Hegseth advirtió en la red X que las acciones militares de Estados Unidos se mantendrán “hasta que se acaben los ataques contra el pueblo estadounidense”. En el video difundido junto a la publicación puede verse una embarcación de alta velocidad en mar abierto, seguida de una explosión que la envuelve en llamas y humo.

Tras la explosión, la nave continuó a flote envuelta en fuego. El Departamento de Defensa evitó dar precisiones sobre la identidad de los fallecidos, sus posibles vínculos o la cantidad de estupefacientes decomisados. Al ser consultados por Associated Press, voceros del Pentágono se limitaron a remitir al comunicado difundido por Hegseth.

EEUU acusa a Nicolás Maduro de liderar el Cartel de los Soles y ofrece USD 50 millones por información para su captura.

Por su parte, el presidente Donald Trump se pronunció en redes sociales, asegurando que el barco capturado “estaba cargada con suficiente droga para matar entre 25.000 y 50.000 personas” y que fue interceptado “temprano esta mañana frente a las costas de Venezuela” mientras intentaba ingresar a Estados Unidos.

La ofensiva se produjo a menos de 24 horas de que se hiciera público que Donald Trump catalogó a los cárteles del narcotráfico como “combatientes ilegales” y comunicó que Estados Unidos mantiene un “conflicto armado no internacional” contra dichas estructuras criminales, según un memorando divulgado por Associated Press.

Despliegue militar y cuestionamientos legales

En tanto, el informe difundido por el Departamento de Defensa precisó que con esta última operación ya suman cuatro embarcaciones neutralizadas por las fuerzas norteamericanas en las últimas semanas, con un saldo de al menos 21 fallecidos.

Un ataque ordenado por Donald Trump dejó cuatro muertos frente a las costas venezolanas.

De acuerdo con lo señalado por dos altos cargos del Departamento de Defensa a Associated Press, la presencia de la Marina estadounidense en el Caribe se ha mantenido constante durante varias semanas, con un despliegue de ocho buques de guerra y más de 5.000 militares, aunque evitaron brindar precisiones sobre las misiones que se están desarrollando. En al menos tres de los recientes operativos, las naves involucradas habían partido desde Venezuela.

Steven Cheung, vocero de la Casa Blanca, celebró el accionar militar del viernes y afirmó que los traficantes y sus “drogas mortales se han convertido en polvo de estrellas”.

Sin embargo, especialistas en derecho internacional citados por la AFP han puesto en duda la legitimidad de recurrir al uso de la fuerza militar contra sospechosos de narcotráfico fuera del territorio estadounidense y bajo una declaración unilateral de guerra, advirtiendo que tales procedimientos podrían chocar con normas jurídicas internacionales.

Steven Cheung, vocero de la Casa Blanca.

Escalada de tensión con Venezuela y reacción de Maduro

Estados Unidos ha señalado directamente a Nicolás Maduro y a su gobierno como responsables de encabezar una amplia red de narcotráfico dirigida hacia su territorio. Desde Caracas, esas acusaciones fueron rechazadas de manera categórica y, en reacción al despliegue militar norteamericano —calificado como una “provocación armada”—, se organizaron maniobras defensivas y se ordenó la movilización de reservistas y milicias.

La tensión se intensificó el jueves cuando las autoridades venezolanas denunciaron que aeronaves de combate estadounidenses realizaron una “violación ilegal” de su espacio aéreo. Maduro anunció además que tiene preparado un decreto para declarar un estado de conmoción exterior, un recurso excepcional pensado para escenarios bélicos que otorga mayores facultades al Ejecutivo.

Estados Unidos destruyó otra lancha con presuntos narcotraficantes cerca de Venezuela.

Nunca ha sido utilizado en el país y podría implicar la suspensión de ciertas garantías constitucionales. Por su parte, Trump había asegurado esta semana que el presunto tráfico de drogas en alta mar era casi inexistente tras los ataques previos. “Vamos a vigilar muy seriamente a los carteles que entren [la droga] por tierra”, indicó.