Estatales de Jujuy cobrarán en julio el aumento que estaba previsto en dos tramos

El Gobierno de Jujuy resolvió liquidar con los haberes de julio la totalidad del incremento salarial que originalmente estaba previsto en dos tramos. La medida alcanza al aumento que había sido planteado para julio y agosto.
Además, se informó que se abonará el saldo pendiente de la ayuda escolar correspondiente al presente ciclo lectivo.
Por qué se unificó el incremento
Desde el Ejecutivo indicaron que la decisión de pagar el aumento completo del 4% con los haberes de julio responde a los requerimientos realizados por los distintos gremios en las mesas de negociación.
De esta manera, el incremento que inicialmente iba a dividirse en dos pagos será liquidado en una sola vez.
Pago de la ayuda escolar
Junto con los haberes de julio también se abonará el saldo pendiente de la ayuda escolar. El monto será de 35.000 pesos por alumno, correspondiente al presente ciclo lectivo.
La propuesta salarial inicial
El pasado 6 de julio, el Gobierno de Jujuy había presentado una oferta de aumento salarial del 4% para los trabajadores del sector estatal.
En esa instancia, la propuesta contemplaba una suba dividida en dos tramos: 2% con los salarios de julio y otro 2% con los haberes de agosto.
Durante la negociación, se había informado que, con la aplicación de los dos tramos, el salario inicial docente pasaría de los actuales $955.000 a $970.000 en julio. Luego, con el segundo tramo, llegaría a $990.000 en agosto.
El rechazo del gremio docente
La oferta salarial del 4% en dos tramos había sido rechazada por el gremio docente en el marco de las paritarias en Jujuy. Mercedes Sosa, secretaria general del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS), confirmó que la propuesta fue rechazada durante la misma reunión paritaria.
La dirigente señaló que el porcentaje ofrecido no alcanza frente a los aumentos registrados en servicios como la energía eléctrica, el transporte y los combustibles.
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