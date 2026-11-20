Tarjeta SUBE.

La tarjeta SUBE tendrá una interrupción de 12 horas en todo el país este domingo 22 de noviembre debido a trabajos de mantenimiento y actualización del sistema. La medida afectará a los usuarios de Jujuy y del resto de las localidades argentinas donde funciona este medio de pago para el transporte público.

La suspensión se extenderá desde las 00:00 hasta las 12:00 del domingo. Durante ese período, estarán temporalmente inhabilitadas distintas operaciones vinculadas con la tarjeta.

Los servicios de SUBE que estarán suspendidos Durante las 12 horas que duren los trabajos de actualización, los usuarios no podrán realizar las siguientes operaciones:

Tarjeta SUBE. Realizar recargas de saldo.

Acreditar cargas electrónicas.

Consultar el saldo de la tarjeta.

Utilizar los servicios de la aplicación SUBE. Sin embargo, los pasajeros que cuenten con saldo previamente acreditado en sus tarjetas podrán continuar utilizando el transporte público con normalidad.

Por este motivo, se recomienda realizar las recargas necesarias y acreditar el dinero antes del inicio de la interrupción, especialmente a quienes tengan previsto viajar durante la mañana del domingo. Cuándo se restablecerá el servicio de SUBE Según lo anunciado, los trabajos de actualización finalizarán a las 12:00 del domingo 22 de noviembre. A partir de ese horario está previsto que los usuarios puedan volver a realizar recargas, acreditar saldo y acceder a las herramientas digitales del sistema SUBE con normalidad.

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