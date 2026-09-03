Nuevas estafas con la tarjeta SUBE: cómo evitar caer en el engaño

Cuál es el nuevo saldo negativo de la SUBE en mayo.

Una nueva modalidad de estafa con la tarjeta SUBE comenzó a generar preocupación entre los usuarios. Los delincuentes envían mensajes por WhatsApp, SMS o correo electrónico en los que advierten sobre supuestos bloqueos, deudas, problemas con el saldo o la pérdida de beneficios y ofrecen un enlace para solucionar el inconveniente.

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El objetivo es generar urgencia para que la persona ingrese rápidamente al enlace sin comprobar si la comunicación realmente pertenece a SUBE. Una vez allí, puede ser dirigida a una página falsa preparada para obtener información personal o dinero.

El engaño suele comenzar con una comunicación inesperada que alerta al usuario sobre un supuesto problema con su tarjeta. Entre los argumentos utilizados aparecen inconvenientes con la acreditación del saldo , una presunta deuda pendiente, la posibilidad de perder la tarifa social o incluso el supuesto bloqueo de la SUBE por falta de actividad.

El mensaje incluye un enlace y plantea que la persona debe ingresar inmediatamente para evitar consecuencias. El mensaje incluye un enlace y plantea que la persona debe ingresar inmediatamente para evitar consecuencias.

Al hacer clic, el usuario puede llegar a una página falsa que copia logos, colores y características visuales de los sitios oficiales de SUBE. Allí pueden solicitarle el número de la tarjeta, DNI u otros datos personales.

El engaño puede continuar con una supuesta carga de saldo necesaria para evitar el bloqueo o conservar un beneficio. La víctima realiza entonces una transferencia pensando que está haciendo una operación legítima, pero el dinero no se acredita en su SUBE y termina en manos de los estafadores.

SUBE advirtió cómo son sus comunicaciones oficiales

Ante este tipo de maniobras, desde SUBE difundieron recientemente información para que los usuarios puedan reconocer sus verdaderos canales de atención.

El organismo fue categórico: SUBE nunca se comunica para ofrecer promociones ni solicitar datos personales, datos bancarios, claves o información confidencial.

Además, aclararon que si una persona realiza una consulta por redes sociales, la respuesta llegará inicialmente en esa misma publicación o comentario. Solo después podrían solicitar continuar la conversación por mensaje privado.

También indicaron que los correos electrónicos de SUBE se reciben cuando el propio usuario inició previamente una gestión, consulta o reclamo mediante los canales oficiales.

Qué hacer si llega un mensaje sospechoso

La principal recomendación es no abrir enlaces incluidos en mensajes inesperados, especialmente aquellos que anuncian un bloqueo o exigen realizar una operación de manera urgente.

Tampoco se deben entregar datos personales, bancarios, contraseñas o información de la tarjeta sin comprobar previamente quién realiza el pedido.

En caso de recibir una comunicación sospechosa:

No ingresar al enlace enviado.

No responder el mensaje.

No proporcionar DNI, claves ni datos bancarios.

No realizar transferencias o pagos solicitados mediante esos enlaces.

Verificar cualquier problema directamente en los canales oficiales de SUBE.

Revisar cuidadosamente la dirección de cualquier página antes de ingresar información.

Una de las principales señales de alerta es justamente la urgencia: los ciberdelincuentes intentan que la víctima actúe rápidamente y no tenga tiempo de comprobar si el mensaje es verdadero.

Cuáles son los canales oficiales de SUBE

Para realizar consultas o verificar el estado de una tarjeta, SUBE informa como canales oficiales:

Sitio web: Argentina.gob.ar/sube.

Argentina.gob.ar/sube. Instagram: @TarjetaSUBE, con cuenta verificada.

@TarjetaSUBE, con cuenta verificada. Facebook: @TarjetaSUBE, con cuenta verificada.

@TarjetaSUBE, con cuenta verificada. Teléfono: 0800-777-SUBE (7823).

0800-777-SUBE (7823). Teléfono: 0810-777-SUBE (7823).

0810-777-SUBE (7823). Centros de Atención y Unidades de Gestión SUBE habilitados en las distintas localidades.

Ante cualquier mensaje sobre una deuda, bloqueo, beneficio o inconveniente con la tarjeta, lo recomendable es salir de esa comunicación y consultar directamente a SUBE por alguno de sus canales oficiales.